Покупка дорогих вещей в интернете

Многие интересуются можно ли покупать в интернете дорогие вещи: электронику, бытовую технику.
Ведь это достаточно большой риск: товар может прийти не тот, не в той комплектации, сломанным или вообще не прийти.
Но и желание купить дорогую вещь в интернете велик.
Разница по сравнению с ценой в обычном магазине может легко достигать 30-50% а то и больше ))
В 2011 г. я решил купить себе ноутбук на ebay.
Купил примерно за 1000$ (что по курсу 30 руб за 1$) в магазине он стоил 60 000 руб. - в 2 раза дороже!
Коллега брала часы за 3 000$, в магазине они стоили 300 000 руб (9 000$)
А Вы какую самую дорогою вещь покупали в интернете?