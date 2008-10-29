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Покупка дорогих вещей в интернете

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Старый Сегодня, 16:56
#1
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,436
Благодарностей: 2,918

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Покупка дорогих вещей в интернете
Многие интересуются можно ли покупать в интернете дорогие вещи: электронику, бытовую технику.
Ведь это достаточно большой риск: товар может прийти не тот, не в той комплектации, сломанным или вообще не прийти.

Но и желание купить дорогую вещь в интернете велик.
Разница по сравнению с ценой в обычном магазине может легко достигать 30-50% а то и больше ))

В 2011 г. я решил купить себе ноутбук на ebay.
Купил примерно за 1000$ (что по курсу 30 руб за 1$) в магазине он стоил 60 000 руб. - в 2 раза дороже!

Коллега брала часы за 3 000$, в магазине они стоили 300 000 руб (9 000$)

А Вы какую самую дорогою вещь покупали в интернете?
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Последний раз редактировалось nlobp; Сегодня в 17:09.
nlobp вне форума  
Старый Сегодня, 17:00
#2
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Регистрация: 28.01.2017
Сообщений: 118
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: Покупка дорогих вещей в интернете
Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
Коллега брала часы за 3 000$, в магазине они стоили 300 000$
Ну это уже совсем глупости. Никакой магазин, даже самый крутой бутик не сделает такую накрутку на товар. Так что скорее всего, или инфа о часах выдумка, или же, часы были не настояшие, а просто подделка
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Bibipka на форуме  
Старый Сегодня, 17:09
#3
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.10.2008
Сообщений: 7,436
Благодарностей: 2,918

награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Автор темы Re: Покупка дорогих вещей в интернете
Цитата:
Сообщение от Bibipka Посмотреть сообщение
Так что скорее всего, или инфа о часах выдумка, или же, часы были не настояшие, а просто подделка
Не.. значок валюты не тот
Исправил
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Надежные инвестиции: 5 лет уверенный рост

N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
Старый Сегодня, 17:18
#4
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Регистрация: 28.01.2017
Сообщений: 118
Благодарностей: 4
КП: 0.000
Re: Покупка дорогих вещей в интернете
Цитата:
Сообщение от nlobp Посмотреть сообщение
Не.. значок валюты не тот
Исправил
ВО)) вот так уже более похоже на правду) А то я поначалу, если честно немного прифигел. увидев аж такую разницу) можно было б тогда скупить все часы по интернету, и втулить в магазин) :Р
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Bibipka на форуме  
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