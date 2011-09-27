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Новостной дайджест MMGP за январь 2017

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Старый Сегодня, 16:55
#1
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Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
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Новостной дайджест MMGP за январь 2017

Вот и подошел к концу первый месяц 2017 года, и можно подвести некоторые итоги обновлений и интересной информации произошедшей на форуме MMGP.

Месяц был полон событий и некоторые из них не особо приятные. Так в двадцатых числах этого месяца, в официальной теме СтартапУма, была объявлена новость о проблемах с выплатами из-за блокировки средств в банке, у которого отозвали лицензию. Полный текст сообщения можно увидеть по ссылке.

Для многих такое обращение стало «ударом» и в сторону проекта посыпались не особо приятные слова, вперемешку с вопросами. Положительным фактов во всей этой ситуации, пока остаются заверения представителя, что работа по устранению проблемы и переводу средств в другой банк, ведется, и в скором времени должны появиться дополнительные новости. Пока, некоторые крупные инвесторы, прочитав развернутые ответы представителя, перестали поднимать панику и ожидают дополнительной информации по урегулированию вопроса. Среди предварительных сроков решения, был назван март. А пока, ни пользователи, ни владельцы проектов, не смогут получить средств за декабрь и январь. Многие надеются на положительный исход и пока нет особого повода сомневаться в обратном.

Это, наверное, была самая большая негативная новость за последнее время. Но не стоит отчаиваться, и давайте лучше посмотрим на положительные тенденции. Форум продолжается развиваться и расти, так, буквально вчера форум перешагнул отметку в 11 миллионов сообщений. Тема с поздравлениями была размещена в разделе "MMGP Live". Насколько быстро будет достигнута планка в 12 миллионов сообщений, можно только гадать. По моим примерным подсчетам – это событие состоится примерно в конце апреля – средине мая. Будет интересно услышать, какие другие варианты предложат пользователи и насколько они сойдутся с действительностью.

Кстати, на форуме появился еще один необычный конкурс "Квест от форекс-блогеров MMGP (Приз ПРЕМИУМ)". Как уже стало понятно из названия, основным призом станет премиум аккаунт на 1 месяц. Всего призов 10, и из того что удалось узнать, один пользователь может получить всего один приз. Правила достаточно простые, необходимо в разделе "Форекс-блогеры MMGP", найти слово, которое отличается от других. При этом само слово уже указано в правилах. В качестве отличия может быть дописана лишняя буква, добавлен символ, слово может быть выделено другим цветом или все это вместе. Уже было найдено 4 слова, но все еще остается спрятанным 6 терминов. В качестве подсказки, модератор morg предоставил подсказку с указанием тех форекс-блогов, в которых еще остались ненайденные слова. Полный список можно увидеть по ссылке.

А для тех, кто внимательно читает мои статьи, предлагаю еще одну подсказку или может даже прямую ссылку на 2 найденных мною призовых слова. Все что необходимо сделать, это написать осмысленный комментарий в этой теме, и в конце своего сообщения сделать пометку #хочуподсказку. Первые два пользователя сделавшие эту пометку, получат подсказку в личку.

Специально для форума MMGP.ru. Автор Басенко Виталий(Tigrenish)
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Метки
mmgp, конкурс, новости форума, призы, стартапум
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