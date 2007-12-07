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MiFID — Европейский регулятор форекс брокеров

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MiFID — Европейский регулятор форекс брокеров


Управление в области финансового регулирования и надзора Великобритании (Financial Service Authority, FSA) в свое время выпустило Директиву Евросоюза, которая предназначалась для контроля над совершением операций в пределах финансовых рынков – MiFID (An EU Directive «On markets in financial instruments»).


Основная информация:
  • Полное название: Директива ЕС «О рынках финансовых инструментов»
  • Подчиненные страны: 27 стран-участниц Европейского Союза и 3 страны экономической зоны региона
  • Официальный сайт: ec.europa.eu

Чаще всего заменяется местным регулятором, например CySEC.

Области применения директивы следующие:
  • увеличение диапазона предлагаемых инвестиционных услуг характера, которые требуют авторизации;
  • возможность осуществления деятельности межгосударственного уровня посредством открытия филиалов после предварительного получения документального разрешения в пределах своего государства;
  • увеличение прозрачности процесса торговли ценными бумажными активами: как до совершения сделки, так и после ее заключения;
  • взятие под контроль бирж и рынков, которые сегодня еще не регулируются.
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Метки
mifid регулятор, форекс регулятор
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