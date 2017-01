Aisller Главный модератор

MiFID — Европейский регулятор форекс брокеров



Управление в области финансового регулирования и надзора Великобритании (Financial Service Authority, FSA) в свое время выпустило Директиву Евросоюза, которая предназначалась для контроля над совершением операций в пределах финансовых рынков – MiFID (An EU Directive «On markets in financial instruments»).





Основная информация: Полное название: Директива ЕС «О рынках финансовых инструментов»

Подчиненные страны: 27 стран-участниц Европейского Союза и 3 страны экономической зоны региона

Официальный сайт: ec.europa.eu

Чаще всего заменяется местным регулятором, например



Области применения директивы следующие: увеличение диапазона предлагаемых инвестиционных услуг характера, которые требуют авторизации;

возможность осуществления деятельности межгосударственного уровня посредством открытия филиалов после предварительного получения документального разрешения в пределах своего государства;

увеличение прозрачности процесса торговли ценными бумажными активами: как до совершения сделки, так и после ее заключения;

