На какое время терминала Вы ориентируетесь при анализе?

Вопрос касается таймфреймов от Н1
, а скорее Н4
.
В классическом техническом анализе учитывается уровень закрытия торгового периода (например тени свечей при построении каналов
), но так как в различных терминалах брокеры зачастую выдают свое время, возникает ситуация когда у одного брокера на Н4 свеча закрылась ниже определенного уровня, а у другого, спустя пару часов после отката, уже выше.
Поэтому и возникает данный вопрос, учитываете ли Вы или нет разное время терминалов при анализе? Или же берете время по Гринвичу GMT
?