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На какое время терминала Вы ориентируетесь при анализе?

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Старый Сегодня, 16:36
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,172
Благодарностей: 5,975
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
На какое время терминала Вы ориентируетесь при анализе?
Вопрос касается таймфреймов от Н1, а скорее Н4.

В классическом техническом анализе учитывается уровень закрытия торгового периода (например тени свечей при построении каналов), но так как в различных терминалах брокеры зачастую выдают свое время, возникает ситуация когда у одного брокера на Н4 свеча закрылась ниже определенного уровня, а у другого, спустя пару часов после отката, уже выше.

Поэтому и возникает данный вопрос, учитываете ли Вы или нет разное время терминалов при анализе? Или же берете время по Гринвичу GMT ?
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Aisller на форуме  
Старый Сегодня, 16:44
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP Фонды
Регистрация: 17.02.2010
Сообщений: 698
Благодарностей: 71
КП: 0.076
Re: На какое время терминала Вы ориентируетесь при анализе?
Я не обращаю внимания на время в терминале. Ориентируюсь на закрытие свечей по своему брокеру. т.е.по тому какое время стоит в моем терминале.
И строю ТС по этому времени. Точнее по свечам закрытым по этому времени.
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