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CySec - Кипрский форекс регулятор

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Старый Сегодня, 16:21
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,172
Благодарностей: 5,975
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
CySec - Кипрский форекс регулятор


Ввиду налогового законодательства республики Кипр, в этой стране расположено большинство форекс брокеров, поэтому особенно важен кипрский регулятор CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission - Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам).

Выбирая брокера в офшоре, как минимум надо учитывать наличие лицензии от CySEC, ведь по сколько Кипр является членом Евросоюза работа регулятора основа на европейской Директиве MiFID.

К основным обязанностям финансового регулятора относят следующие:
  • наблюдение и контроль за деятельностью участников финансового рынка, имеющих лицензию регулятора;
  • контроль за операциями, которые проводятся на фондовой бирже Кипра;
  • сбор и анализ информации компаний, подотчетных регулятору;
  • рассмотрение жалоб клиентов инвестиционных компаний.

Методы влияние на брокерские компании - это наложение штрафов и лишение лицензии.

Основные данные:
  • Страна: Кипрская Республика
  • Дата основания: 2001 год.
  • Официальный сайт: cysec.gov.cy
  • Проверить брокера можно по ссылке >>
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Aisller на форуме  
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Старый Сегодня, 16:42
#2
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 666
Благодарностей: 1,087
КП: 0.578
Re: CySec - Кипрский форекс регулятор
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
особенно важен кипрский регулятор CySEC
Я сужусь сейчас против этого регулятора. Обвиняю его в преступной халатности. Надеюсь, что до конца года получу результат. Как по мне, это "околомусорный" регулятор (высказываю свое обоснованное мнение). Получить нормальную рекацию на свои жалобы на местные регулируемые компании было, по крайней мере раньше практически невозможно. Единственный плюс - это то, что хотя бы в судах есть надежда на адекватное рассмотрение.
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OrkOrElf на форуме  
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Старый Сегодня, 16:48
#3
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,172
Благодарностей: 5,975
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Автор темы Re: CySec - Кипрский форекс регулятор
Цитата:
Сообщение от OrkOrElf Посмотреть сообщение
Я сужусь сейчас против этого регулятора. Обвиняю его в преступной халатности.

Как долго процесс идет ?
ОТ них игнор идет или отписки?
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Aisller на форуме  
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Старый Сегодня, 17:10
#4
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 666
Благодарностей: 1,087
КП: 0.578
Re: CySec - Кипрский форекс регулятор
Цитата:
Сообщение от Aisller Посмотреть сообщение
Как долго процесс идет ?
ОТ них игнор идет или отписки?
Год уже сужусь. Все в суде уже, договориться полюбовно не получилось. Вначале "завтраками" мариновали, а потом вообще забили. Но я "перец" настырный, я кидков на дух не переношу, так что своего добьюсь 100%.

У меня за год еще ни одного заседания по существу еще не было (процесс суда там очень неспешный). Первый год "отбивал" их встречные обращения и иски. Пока счет 3-0 в мою пользу. Их "послали" по всем вопросам "лесом". Но увидим, что будет, когда до сути дойдет. Я не загадываю, но я тут прав на 101% во всем. Посмотрим, разделит ли мою уверенность их суд.
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OrkOrElf на форуме  
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Метки
регулятор cysec, форекс регулятор
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