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Продажи Microsoft HoloLens исчисляются тысячами

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Продажи Microsoft HoloLens исчисляются тысячами

В августе прошлого года шлем дополненной реальности Microsoft HoloLens поступил в продажу по цене $3 000. Шлем рассчитан в первую очередь на разработчиков и коммерческое использование. На выставке BETT, которая прошла в Лондоне на этой, неделе издание The Inquirer обратилось к коммерческому директору подразделения Microsoft HoloLens Роджеру Волкдену с единственным вопросом: какое количество устройств удалось реализовать компании на сегодняшний день? По словам Волкдена, число проданных HoloLens исчисляется тысячами.

Мы не стремимся продать сотни тысяч или миллионы или ещё сколько бы то ни было. Шлем достаточно дорогой, а потому продажи не огромные. Мы счастливы даже от того, сколько экземпляров нам уже удалось продать - я не могу назвать вам точное число, но это тысячи устройств, не сотни тысяч - и это прекрасно. Это то, что нам нужно.

Известно, что нынешняя версия HoloLens - лишь первая в череде планов компании, и в дальнейшем Microsoft будет выпускать обновлённые версии гарнитуры. В то же время платформа Windows Holographic уже доступна всем OEM-производителям VR-устройств, которые могут начать разработку своих шлемов по цене от $299 - куда более доступной, нежели стоимость оригинального девайса.

Отметим, что на конференции GDC в марте разработчики получат новый пакет инструментов для создания устройств и VR-приложений.

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