Apple создаёт новые шарниры для ноутбуков MacBook

Осенью прошлого года компания Apple выпустила обновлённые ноутбуки MacBook Pro. Они стали существенно компактнее предшественников, получили новую клавиатуру, лишились большинства старых разъёмов, а также фирменного светящегося логотипа-яблока, но взамен получили сенсорную панель Touch Bar. В будущих моделях производитель может изменить ещё один элемент ноутбуков - шарнир. "Яблочные" лэптопы славятся тем, что их можно с лёгкостью открывать и закрывать одной рукой, а вскоре это можно будет делать ещё проще. Такой вывод был сделан на основе патента Apple, в котором описывается новая система шарнира с использование торсиона - пружины в виде вала, работающего на кручение.
Бывают случаи, когда для открытия или закрытия верхней части ноутбука требуется приложить дополнительное усилие. В обычных шарнирах сопротивление по всему диапазону движения шарнирного узла фиксированное и не может отличаться на конкретных участках перемещения или в определённых направлениях. Идея нового изобретения заключается в том, что новая система шарнира с использованием торсиона позволит проще и быстрее открывать крышку MacBook, а также настроить угол наклона дисплей по своему вкусу.
Таким образом, крышку ноутбука будет проще открывать в начале, а затем, за счёт большего сопротивления, можно будет выбрать нужный угол наклона экрана.
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