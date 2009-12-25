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Счета PayPal уязвимы для новой фишинговой атаки

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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Фондовый рынок
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Счета PayPal уязвимы для новой фишинговой атаки

ESET, международный разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности, предупреждает о новой фишинговой атаке, ориентированной на пользователей PayPal.

Атака начинается с фишингового письма, имитирующего официальное сообщение сервиса. Пользователя предупреждают о подозрительной активности и предлагают подтвердить личность, чтобы вернуть доступ к аккаунту PayPal. Грамматические ошибки указывают на то, что автор не является носителем английского языка, но неопытных пользователей это редко наводит на подозрения.

Нажав на кнопку «Вход в систему», пользователь перенаправляется не на сайт PayPal, как ожидает, а на стороннюю площадку. Как и в ряде других фишинговых кампаний, мошенники используют динамически генерируемые URL, иногда незначительно отличающиеся от оригинала.

Текст на фишинговой странице подтверждает исходное сообщение. Пользователю предлагают ввести персональную информацию, чтобы восстановить доступ к аккаунту. Полученные данные будут использованы для взлома настоящего PayPal-счета.

Источник: ESET
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Метки
paypal, платежная система
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