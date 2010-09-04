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Новая ценовая гонка способствует росту потенциала Биткойна

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Новая ценовая гонка способствует росту потенциала Биткойна

Недавно цена Биткойна выросла более чем на 50% менее чем за месяц, перед очередным падением. То что поднялось неизменно упадёт, но как эта гонка повлияет на экосистему Биткойна? Мы решили узнать мнение по этому вопросу у Спенсера Богарта – исследователя-аналитика капитала из компании Needham & Company.

Биткойн-ралли вероятно означает лишь последующий рост

Аналитик Спенсер Богарт, возглавляющий в компании Needham & Company подразделение по работе с биткойном, объяснил нам суть этого большого биткойн-ралли, сравнив его с фондовыми рынками.

“В мире фондовых рынков возможность получения прибыли провоцирует рост цены. Поэтому, когда для определённой ценной бумаги начинается большое ралли, в итоге наступает момент, когда вы уже не можете соотнести цену с потенциальной прибылью. При таком повороте событий, инвесторы с длинными позициями на рынке будут уменьшать их объём и своё присутствие, тогда как игроки с короткими позициями начнут действовать более агрессивно чтобы сбалансировать рынок”, – объяснил он.

“Однако, в отличии от фондовых рынков, Биткойн сам по себе не имеет лежащей в его основе прибыльности, поэтому у него нет похожих ограничений”, – сказал он и тут же пояснил:

“На фондовых рынках большие ралли обычно ограничивают последующий рост, но большое Биткойн-ралли, как правило, означают увеличение количества майнеров, пользователей, больше информации в СМИ, больше торговцев, больше стартапов, что в любом случае создаёт потенциал для его дальнейшего роста”.

Момент зафиксировать прибыль в краткосроке

Цена Биткойна на Bitstamp выросла на 51% с начала декабря, перед значительным падением на 20% в январе.



Богарт говорит, что “подавляющее большинство всех этих ралли – спекуляции, подогретые искусственно завышенным спросом”. Сам находясь в долгосрочных позициях, он не хочет преждевременно уходить с рынка и в то же время понимает, что действительно сложно поспорить о необходимости зафиксировать прибыль после 50% роста.

“В любом случае, цена возросла более чем на 40% меньше чем за месяц, и я бы сказал, что сейчас возрос шанс отката цены назад” – поделился секретом он, и в то же время сказал, что “никто не знает когда и насколько большим он будет. Восприятие ралли во многом зависит от точки зрения”, добавив:

“Биткойн вырос на 50% менее чем за месяц, и это выглядит как благоприятный момент для фиксации прибыли. Но рассмотрим это с другой стороны: Биткойн вырос с 0,12% до 0,19% капитализации рынка золота – что же мешает ему вырасти до 0,25% или даже до 1%”?

Хотя на момент написания статьи цена и упала ниже 900$, в долгосроке многие всё ещё оптимистичны. К тем, кто ожидает дальнейшее повышение цены Биткойна относится соучредитель и исполнительный директор Винни Лингхам, который спрогнозировал, что цена цифровой валюты к концу этого года достигнет 3000$. “Я считаю это вполне возможным, но оно должно произойти на фоне низкой волатильности и стабильного роста”, – недавно написал Лингхам в своём блоге.

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