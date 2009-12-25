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Крупнейшие банки Индии объединяются в блокчейн-консорциум

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Крупнейшие банки Индии объединяются в блокчейн-консорциум

5 крупнейших банков Индии объединились в консорциум для тестирования межбанковской блокчейн-платформы, в рамках более обширной программы имплементации блокчейна, в масштабе всей страны.

По данным индийской ежедневной газеты Economic Times, нью-йоркская блокчейн-компания MonetaGo предоставит блокчейн-платформу для пилотного-тестирования межбанковской сети.

Глава MonetaGo Джесс Ченард сообщил следующее:

“Мы планируем начать тестирование нашей платформы с 15 крупнейшими индийскими банками. Некоторые из этих банков уже тестировали собственные блокчейны, но наша платформа объединит их все”.

Не назвав поименно всех участников тестовой программы, Ченард добавил лишь, что в совокупности, они отвечают за 80% всех транзакций внутри страны. Один из банков, подтвердивших свое участие — это крупнейший государственный банк страны State Bank of India.

Предполагается, что фаза тестирования и подготовки займет от 9 до 12 месяцев.

“Примерно, через 6 месяцев платформа будет настроена и готова к массовой эксплуатации, еще месяца три уйдет на утверждение работы с государственными органами”, добавил Ченард.

Источник: Cryptocoinsnews
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