Freewallet добавил поддержку шести языков

Команда разработчиков криптовалютных кошельков Freewallet объявила о добавлении в линейку своих продуктов поддержки шести языков. Об этом пишет EconoTimes.
Как сообщается, теперь криптовалютные кошельки Frewallet поддерживают такие языки, как русский, китайский, корейский, португальский, испанский и французский.
По данным компании, лишь 25% их клиентов являются резидентами англоговорящих стран, и еще 25% находятся в странах Азии и Тихоокеанского региона. Представители Frewallet считают такое положение дел предсказуемым, так как по мере развития современных технологий криптовалюты получают все большее распространение в развивающихся странах. Это приводит к тому, что население таких стран получает доступ к финансовым сервисам и услугам дистанционно.
«Я хочу, чтобы наши кошельки стали простой вещью, доступной для каждого в виртуальном мировом пространстве. И локализация является путем к достижению этой цели», — говорит сооснователь Frewallet Элвин Хагг.
Напомним, что в ноябре прошлого года команда Freewallet объявила о расширении линейки предлагаемых продуктов, добавив три новых мобильных приложения для криптовалют Ardor, NXT и zCash.Таким образом, общее количество поддерживаемых Freewallet криптовалют достигло одиннадцати.
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