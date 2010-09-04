Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,807 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Кошелек Trezor добавил поддержку криптовалют Dash и Zcash

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:45
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,722
Благодарностей: 2,142
КП: 0.106

награды Волшебный горшочек 
Кошелек Trezor добавил поддержку криптовалют Dash и Zcash

Представители компании SatoshiLabs, выпустившей криптовалютный кошелек Trezor, объявили о начале поддержки Dash и Zcash. Об этом сообщает Finance Magnates.

Как пояснили представители компании, такое решение было обусловлено растущей популярностью криптовалют Dash и Zcash и потребностью сообщества в интеграции в кошелек большего количества валют.

Ранее Trezor стал первым аппаратным кошельком, который добавил поддержку криптовалюты Ethereum. Поддержка распространяется на любые Ethereum-транзакции, включая токены DGD и т.д. Однако необходимого пользовательского интерфейса для этого в настоящий момент нет, поэтому Trezor выдает запрос наподобие «Вы действительно хотите отправить сообщение на «…»»с указанием адреса и количества токенов.

Напомним, что в октябре прошлого года Trezor и биржа Bitstamp подписали договор о сотрудничестве, благодаря которому клиенты биржи получили возможность в свободном режиме пополнять свой баланс и выводить средства, минуя посредников.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Проверяю все HYIP - на Хайп Занозе|Всем, кто пользуется Bitcoin нужен этот сервис(!)|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
криптовалюта, новости
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:56
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Spectrecoin обещает большую анонимность, чем Zcash, DASH и Monero upline Новости криптовалют 0 29.12.2016 12:56
Аппаратный кошелек Keepkey добавил поддержку Ethereum bizneser Новости криптовалют 0 25.11.2016 15:05
Блокчейн-кошелек Jaxx добавляет поддержку Zcash TTLuck2017 Новости криптовалют 1 27.10.2016 14:26
Аппаратный кошелек Trezor добавил поддержку Ethereum clipman77 Ethereum 0 27.08.2016 23:02
Мультивалютный кошелек Mycelium анонсировал поддержку Dash clipman77 Новости криптовалют 0 21.07.2016 23:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар stinger1985
BitzMining - bitzmining.com
От stinger1985 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции»
Аватара нет
ПАММ-счет _Leo_: 2500 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар san916
Нефтяные доходы Мексики упали на 70%
От san916 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Лучшие аудио книги по бизнесу, мотивации и саморазвитию
От kokvas в разделе «Кино/Музыка»
Аватар XocTyr
Рубль укрепляется. Доллар отступил ниже 61 руб
От XocTyr в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ПАММ-счет dnk_jkr:699220 (Forex Trend)
От Scaryman в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube