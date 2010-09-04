Кошелек Trezor добавил поддержку криптовалют Dash и Zcash

Представители компании SatoshiLabs, выпустившей криптовалютный кошелек Trezor, объявили о начале поддержки Dash и Zcash. Об этом сообщает Finance Magnates.
Как пояснили представители компании, такое решение было обусловлено растущей популярностью криптовалют Dash и Zcash и потребностью сообщества в интеграции в кошелек большего количества валют.
Ранее Trezor стал первым аппаратным кошельком, который добавил поддержку криптовалюты Ethereum. Поддержка распространяется на любые Ethereum-транзакции, включая токены DGD и т.д. Однако необходимого пользовательского интерфейса для этого в настоящий момент нет, поэтому Trezor выдает запрос наподобие «Вы действительно хотите отправить сообщение на «…»»с указанием адреса и количества токенов.
Напомним, что в октябре прошлого года Trezor и биржа Bitstamp подписали договор о сотрудничестве, благодаря которому клиенты биржи получили возможность в свободном режиме пополнять свой баланс и выводить средства, минуя посредников.
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