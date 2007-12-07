Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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НАФД ( ЦРФИН )

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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,167
Благодарностей: 5,972
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
НАФД ( ЦРФИН )


Один из самых известных российских регуляторров ЦРФИН - Центр Регулирования Внебиржевых Финансовых ИНструментов и технологий, сейчас -

НАФД - Народная Ассоциация Форекс Дилеров.

ЦРФИН - некомерческая организация и фактически является структурой-соглашением нескольких ведущих брокеров, что, мягко говоря, ставит под сомнение объективность и степень доверия.

Члены НАФД:
  • ВТБ 24 ФОРЕКС
  • Форекс Клуб

Ассоциированные члены НАФД:
  • АЛЬПАРИ
  • Фикс Дилинг
  • ИКС ТРЭЙД


Официальный сайт: nafd.ru
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Первый в рейтинге брокеров MMGP
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Метки
нафд регулятор, форекс регулятор, црфин регулятор
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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