Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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The Financial Commission

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Старый Сегодня, 15:27
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,167
Благодарностей: 5,972
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
The Financial Commission


The Financial Commission - неофициальная организация, которая была создана с целью так или иначе упорядочить функционирование валютного рынка Forex на территории стран бывшего СНГ.

Фактически организация не имеет никаких юридических полномочий, а ее деятельность сводится лишь к "давлению" на участников спора, надеясь что одна из сторон пойдет на решение проблемы (понятно, что в данном случае имеется ввиду брокер) с целью сохранения репутации.

В качестве финансирования выступают членские взносы, поэтому вступить в организацию может любая брокерская компания за определенную плату.

Пользовались ли Вы услугами The Financial Commission, был ли результат?
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Последний раз редактировалось Aisller; Сегодня в 15:43.
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Метки
financialcommission, the financial commission, форекс регулятор
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