Aisller Главный модератор

Имя: Евгений Пол: Мужской Регистрация: 07.12.2007 Сообщений: 12,167 Благодарностей: 5,972 Записей в блоге: 21

награды

The Financial Commission



The Financial Commission - неофициальная организация, которая была создана с целью так или иначе упорядочить функционирование валютного рынка Forex на территории стран бывшего СНГ.



Фактически организация не имеет никаких юридических полномочий, а ее деятельность сводится лишь к "давлению" на участников спора, надеясь что одна из сторон пойдет на решение проблемы (понятно, что в данном случае имеется ввиду брокер) с целью сохранения репутации.



В качестве финансирования выступают членские взносы, поэтому вступить в организацию может любая брокерская компания за определенную плату.

Официальный сайт: http://financialcommission.org/ru/

Члены организации

Год основания: 2013

Главный офис: США, Гонконг

Телефон для контакта: +852 81 711 723 (Гонконг); +1 212 655 5493 (США) e-mail:

Пользовались ли Вы услугами The Financial Commission, был ли результат? - неофициальная организация, которая была создана с целью так или иначе упорядочить функционирование валютного рынка Forex на территории стран бывшего СНГ.Фактически организация не имеет никаких юридических полномочий, а ее деятельность сводится лишь к "" на участников спора, надеясь что одна из сторон пойдет на решение проблемы (понятно, что в данном случае имеется ввиду брокер) с целью сохранения репутации.В качестве финансирования выступают членские взносы, поэтому вступить в организацию может любая брокерская компания за определенную плату.Пользовались ли Вы услугами, был ли результат?

Первый в рейтинге брокеров MMGP

Бездепозитный бонус для новичков

__________________ Последний раз редактировалось Aisller; Сегодня в 15:43 .