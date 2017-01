Мониторинг Хайпо... Мастер

MultiplanProfit - multiplan-profit.com





















Старт проекта: 24.11.16









О проекте



Цитата: MultiplanProfit – Добровольное сообщество участников, которые совместными усилиями выводят друг друга на бонусную прибавку к своим средствам в соответствии с маркетингом проекта. Для удобства участников разработана специальная платформа, которая представлена на данном сайте.



Мы не обещаем золотые горы. Но мы гарантируем, что если участники придерживаются установленного маркетинга проекта, то у каждого есть возможность получить хорошую финансовую помощь, и таким образом сделать свою жизнь более комфортной.



Проект основан на принципе распределения добровольных безвозмездных взносов между своими участниками с целью взаимного финансирования. На начальном этапе работы планов проекта фактически за день-два участник выходит на профит в размере, указанном в маркетинге соответствующего плана. Далее выход на профит постепенно удлиняется. Но обозначенный профит и через несколько дней, и через несколько недель, и больше, все равно остается очень привлекательным.



Маркетинг проекта позволяет работать достаточно долго. Задача проекта – создание постоянного активного потока, вовлекающего в себя лояльных участников и финансовые ресурсы. Каждый участник получает доступ к этим ресурсам согласно регламенту проекта. Важно отметить, что средства в проекте не аккумулируются, а сразу распределяются в рамках текущей помощи участникам.



Наш проект способен стабильно Вас радовать столько, сколько Вы сами решите. Именно отношение участников к проекту определяет его судьбу.



Участвуйте, помогайте друг другу. Не ждите у моря погоды, а своевременно пользуйтесь возможностями, которые Вам предоставляются.





Суть работы в кратце:

Покупаешь копилку за 20$, раз в 3 дня добавляешь в нее по 20$ пока не дойдет очередь. Получаете все что вложили +20% профита

















Маркетинг





Описание основных необходимых действий участника



1. Регистриуетесь и входите в свой личный кабинет.



2. Пополняете баланс в кабинете (кнопка "Пополнить" в разделе "Копилки и финансы") с помощью платежной системы PerfectMoney.



3. Покупаете копилку (кнопка "Приобрести новую копилку" и далее выбираете план на 20$, на 50$, на 100$, на 200$ или на 500$), главное чтобы суммы на балансе было достаточно.



4. После покупки копилки можно, при желании, еще покупать другие копилки в данном плане или в других планах, если Ваш лимит на количество возможных покупок новых копилок за один рабочий период в соответствующих планах не исчерпан.



5. Присвоенный копилке номер в начале следующего рабочего периода (иными словами, в начале очередной итерации) уменьшится за счет сдвига очереди из-за произведенных выплат участникам по копилкам, которые подошли по очереди. Выплаты производятся:



с 9-00 Мск до 10-00 Мск в понедельник,

с 9-00 Мск до 10-00 Мск в четверг.



И такое движение по очереди будет случаться постоянно в данные дни, пока Ваша копилка также не подойдет к выплате.

6. Важно! Чтобы Ваша копилка по понедельникам и четвергам двигалась к выплате, обязательно нужно в соответствующие промежутки рабочего времени проекта (время очередных итераций), продлевать свою копилку. Это периоды:



с 11-00 Мск понедельника до 23-00 Мск среды,

с 11-00 Мск четверга до 23-00 Мск субботы.



Само собой, в эти же рабочие периоды можно, при желании, покупать и новые копилки.

Обращаем внимание, что воскресенье является выходным днем в проекте.

Следует отметить, что только со следующего периода после покупки копилки появляется у Вашей копилки в кабинете кнопка "Продлить". Сумма продления равна стоимости копилки, т.е. если у Вас копилка на 20$, то и для продления Вам необходимы на балансе каждый раз по 20$ (т.е. 2 раза в неделю). Количество продлений зависит от количества покупаемых копилок и своевременных продлений этих копилок всеми участниками (т.е. срок динамический, текущий примерно 5-10 раз или 3-5 недель).



7. Когда подойдет очередь на выплату Вашей копилки, то Вы получите накопленную сумму, плюс сверху профитные проценты в соответствии с Планом. Т.е., например, Вы внесли 6 раз по 50$ на каждом продлении, значит общая сумма 300$, а так как в данном плане профит 30%, то, если очередь подошла, Вы получите 390$.



8. При желании вывести средства, полученные по накопленным копилкам, и/или по начислениям реферальных, Вам нужно нажать в кабинете кнопку "Вывести". Обращаем однако внимание что номер Вашего кошелька в платежной системе должен быть уже внесен (кнопка "Изменить" возле надписи PerfectMoney).





ВАЖНО! Если копилка не будет продлена, то она отлетит в конец текущей очереди плана, а следующая за ее прошлым местом другая копилка продвинется соответственно вверх (см. "Штрафы за нарушения правил маркетинга").



Поэтому обязательно нужно учитывать свои возможности, т.е. при покупке копилок, примерно рассчитывать на протяжении какого периода Вы сможете своевременно продлевать, и, значит, должны выбирать соответствующий план, по которому Вы не допустите отлета в конец очереди. На начальном этапе работы плана продление требуется лишь в течение 1-3 раза. Позже срок растёт (текущий срок примерно 5-10 раз). Хотя иногда он может и останавливаться и даже вновь сокращаться при определенной активности участников.





ЗАЙМЫ на продление копилок



Займ можно брать, если оплат по копилке уже было сделано 4 раза, т.е. взнос плюс 3 продления. На 5-ой итерации можно запросить займ.



Есть 2 вида займов:



1) Займ у системы.



Тело данного продления и профит по нему отсутствуют.

Фактически займ у системы это бесплатное сохранение места в очереди.

Запросить такой займ можно только один раз в каждой копилке!

Однако если есть активные бонусы (см. «Бонусы за активность»), то можно запрашивать и большее количество раз.



2) Займ у участников.



При продлении копилки, оплаченном займом, взятым у участников, профит по этому платежу уменьшается в 2 раза, а сумма платежа плюс профит фиксируется в качестве долга.

Данный долг не привязывается к копилке. Это значит, что система будет пытаться вернуть его – полностью или частями - с ближайшего дохода по любой копилке в данной платёжной системе.

Запрашивать займы у участников можно сколько угодно раз, пока копилка непрерывно продлевается.

Если отскок копилки в конец очереди произошел, т.е. не было продления, то с этого момента можно только у системы брать займ.

ВАЖНО! С выданных займов и с продлений за счет займов реферальные не начисляются!



Итак, займы могут пригодиться, если нет возможности продлить копилку. Ведь если не продлить в обозначенный рабочий период, то копилка слетит со своего места в очереди.

Важно понимать, что если берете займ (любой - системный или у участников), то прибыли по данному продлению иметь не будете. Т.е. профит начисляется только за Ваши собственные продления, а займ позволит просто остаться в очереди.

Если же Вы сами даёте кому-то займ, то Вы можете получить профит равный половине от обозначенного профита в данном плане (т.е. если план "20", то Вы получите профит не 20%, как в плане, а 10%). Но выдавать займы выгодно, т.к. копилки, по которым запрашивают займы, продлены уже не менее 4 раз, т.е. ждать возврата выданных средств относительно недолго.





БОНУСЫ за активность

Когда у Ваших личников (рефералов первого уровня) в одном и том же плане приобретено уже 3 копилки (одним участником или несколькими), то Вы получаете 1 активный бонус (в кабинете появляется звездочка на данном плане). Если еще 3, то еще бонус (еще звездочка), и т.д. И так по каждому плану. Этим бонусом можно взять дополнительный займ у системы, если нет возможности продлить копилку деньгами в данном плане (фактически данным бонусом активируется закрепление номера своей копилки в данном плане на одну итерацию). Так участники, активно рекламирующие проект, по сути могут без проблем продлевать свои копилки, не вкладывая дополнительных средств.









Реф-программа: от 2% до 4.5%



Если сумма Ваших купленных копилок и копилок Ваших личников (рефералов первой линии) достигает 1500 PerfectMoney-$ в любые планы данной платежной системы (именно покупки копилок, без учета продлений!), то сразу включается расширенная реферальная программа (до 14,5% с 3-х линий!) по всем планам с этой же платежной системой на все последующие покупки копилок и любые продления (в том числе по текущим копилкам Ваших участников 3-х уровней):











Мой вклад:



The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U6399089->U4636407. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 06:41 30.01.17. Batch: 162080397.









