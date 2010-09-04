Skinjay для устройства микро-ингаляторов в душе привлекла €3,5 млн инвестиций

Французская компания Skinjay из Парижа является производителем микро-ингаляторных распыляемых устройств для душа и для этих целей привлекла €3.5 млн. инвестиций.
Инвестором стал Seventure Partners через его инвестиционный фонд для здоровья Life Capital.
Компания намерена использовать привлеченные средства для ускорения развития на международном уровне, укрепления R&D и для исследования дыхательных микробиом.
Компания была основана Николасом Паскье в 2012 году. Skinjay разрабатывает микро-ингаляторные устройства для душа в состав которого входят разные эфирные масла для кожи и для легких.
Продукт Skinjay состоит из смесителя и капсул с эфирным маслом. Эфирные масла испаряются вместе с теплой водой и создают для пользователя расслабляющий душ дополняя кожу эфирными маслами и ингаляционным процессом дыхательных путей микробиом.
Это инновационное устройство легко для использования и для нашего стиля жизни. В ассортименте есть уникальное собрание ароматических капсул. Каждая капсула эфирных масел 100% из натурального сырья и прошла проверку в дерматологических учреждениях во Франции. Туманная смесь с брызгами воды и комбинацией эфирных масел приносит для пользователей бесконечный захват и восхищение.
Перевод специально для mmgp.ru