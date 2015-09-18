OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,898 Благодарностей: 576 КП: 0.114

Стартап Hungryroot выпускающий наборы здорового питания привлек $7,7 млн



Основанный в 2015 году в США, стартап под названием



Буквально на днях, Hungryroot привлёк дополнительные 7,7 млн долл. США в своем текущем раунде финансирования серии А от других "голодных инвесторов". И на сегодняшний день, компания привлекла в общей сложности сумму в размере 13,5 млн долл. США от компаний Lightspeed Venture Partners, Lerer Hippeau Ventures и Crosslink Capital.



Hungryroot предлагает своим клиентам пищу на растительной основе, а также на других альтернативных ингридиентах, как например, выпечка из песочного теста с добавлением миндаля и нута или те же макароны с добавлением моркови, которые можно попробовать в их производимых продуктовых наборах для здорового питания. Нужно отметить, что в начале своей деятельности стартап Hungryroot продавал свои наборы питания исключительно только через свой веб-сайт.



Для того, чтобы оставаться впереди своего конкурента компании Big Food, стартап Hungryroot отслеживает поведение потребителей на своем веб-сайте и использует в работе аналитические данные, чтобы выяснить какие из продуктов хорошо продаются, а какие нет и потенциально почему.



"Мы вполне уверены, что людям будет нравиться питаться определенными продуктами", говорит руководитель стартапа Маккин. "Но если никто не кликает на какой-то продукт на нашем сайте, то мы понимаем, что что-то не так и это может быть как из-за названия комплекта, а также может быть из-за питательности самого представленного продукта или может быть даже сама представленная концепция продукта неверна".



Если же обратится к сегодняшнему дню, то дополнительно стартап продает свои наборы питания через такие площадка как FreshDirect, AmazonFresh и на выбор на площадке Whole Foods, говорит Форчун. И сообщается, что в общей сложности, Hungryroot, продает ежегодно 1 млн своих продуктовых наборов.



Также сообщается, что Hungryroot намерен использовать недавнее финансирование для найма большего числа сотрудников в компанию и увеличить расходы на маркетинг и в рекламных целях. А кроме того, стартап планирует в ближайшие несколько месяцев запустить линию по выпуску суповых наборов и полученные средства пойдут так же и на неё.



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Перевод срециально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/588f1e9bb3937 Основанный в 2015 году в США, стартап под названием Hungryroot занимается выпуском продуктовых наборов со здоровым питанием и сейчас он готов выйти в своё дальнее плавание в этом бизнесе. Этот стартап возлагает большие надежды на свои новые продуктовые комплекты, которые он предлагает на рынке комфортного питания. И похоже, что инвесторы уже могут "чувствовать запах приготовляемой еды", если судить по состоянию раунда последнего финансирования этого стартапа.Буквально на днях, Hungryroot привлёк дополнительные 7,7 млн долл. США в своем текущем раунде финансирования серии А от других "голодных инвесторов". И на сегодняшний день, компания привлекла в общей сложности сумму в размере 13,5 млн долл. США от компаний Lightspeed Venture Partners, Lerer Hippeau Ventures и Crosslink Capital.Hungryroot предлагает своим клиентам пищу на растительной основе, а также на других альтернативных ингридиентах, как например, выпечка из песочного теста с добавлением миндаля и нута или те же макароны с добавлением моркови, которые можно попробовать в их производимых продуктовых наборах для здорового питания. Нужно отметить, что в начале своей деятельности стартап Hungryroot продавал свои наборы питания исключительно только через свой веб-сайт.Для того, чтобы оставаться впереди своего конкурента компании Big Food, стартап Hungryroot отслеживает поведение потребителей на своем веб-сайте и использует в работе аналитические данные, чтобы выяснить какие из продуктов хорошо продаются, а какие нет и потенциально почему."Мы вполне уверены, что людям будет нравиться питаться определенными продуктами", говорит руководитель стартапа Маккин. "Но если никто не кликает на какой-то продукт на нашем сайте, то мы понимаем, что что-то не так и это может быть как из-за названия комплекта, а также может быть из-за питательности самого представленного продукта или может быть даже сама представленная концепция продукта неверна".Если же обратится к сегодняшнему дню, то дополнительно стартап продает свои наборы питания через такие площадка как FreshDirect, AmazonFresh и на выбор на площадке Whole Foods, говорит Форчун. И сообщается, что в общей сложности, Hungryroot, продает ежегодно 1 млн своих продуктовых наборов.Также сообщается, что Hungryroot намерен использовать недавнее финансирование для найма большего числа сотрудников в компанию и увеличить расходы на маркетинг и в рекламных целях. А кроме того, стартап планирует в ближайшие несколько месяцев запустить линию по выпуску суповых наборов и полученные средства пойдут так же и на неё.Перевод срециально для mmgp.ru источник

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