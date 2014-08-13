Vodafone планирует создать крупнейшую телекоммуникационную компанию в Индии
Компания Vodafone подтвердила, что ведет переговоры по поводу слияния, в результате которого планирует создание крупнейшего в Индии оператора связи.
В заявлении для Лондонской фондовой биржи, телекоммуникационный гигант сообщил, что находится в процессе переговоров с Aditya Birla Group, которой принадлежит Idea Cellular.
Все СМИ в Индии пестрят обсуждением будущей сделки.
Airtel является топовым оператором Индии по количеству абонентов, Vodafone и Idea занимают второе и третье места, у компаний 200 млн. и 177 млн. клиентов соответственно. Учитывая, что абонентская база Airtel оценивается в 258 миллионов клиентов, то объединение Vodafone и Idea сможет свергнуть лидера и занять в топе первое место.
Передовые телекоммуникационные операторы Индии находятся под прессингом нового и очень претенциозного мобильного оператора Reliance Jio и его агрессивной стратегии 4G-покрытия. Компания-выскочка, которая финансируется самым богатым человеком Индии Мукешем Амбани, представила ряд выгодных предложений в ноябре прошлого года, где минимальный тариф 50 рупий ($ 0,75) за гигабайт, а минимальная абонплата составляет $2,22 в месяц.
При этом до конца марта все клиенты могут пользоваться услугами Reliance Jio бесплатно, и этот ход вызвал огромный всплеск регистраций. Уже, всего лишь четыре месяца спустя, Reliance Jio насчитывает более 72 млн. абонентов и где-то 600 тысяч новых абонентов регистрируются каждый день.
Конечно для того, чтобы полностью воплотить все свои непомерные амбиции по полному господству в мобильном секторе Индии у Reliance Jio еще много работы впереди, так что неудивительно, что традиционные операторы изо всех сил сопротивляются и изучают стратегии, чтобы противостоять угрожающему конкуренту.