Анна Чернобай Профессионал

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Блокчейн, репутация и фальшивые новости: мнения экспертов

Может ли основанная на репутации система P2P помочь в борьбе с растущей проблемой фальшивых новостей? Ряд специалистов, работающих в области таких технологий как блокчейн, озабочены корпоративной практикой владельцев социальных сетей, выдающих цензуру за децентрализацию; другие указывают на серьезные трудности в создании эффективных систем репутации в данном контексте.

Децентрализация обладает множеством положительных свойств, однако некоторые эффекты, легко достижимые в рамках централизованных структур, получить очень трудно. C самого начала жизни Всемирной сети, ее развитие идет в сторону децентрализации, но многие до сих пор склонны недооценивать важность посредников и всевозможных брокеров, чья работа состоит в манипулировании репутацией.



В контексте децентрализованных новостей крайне затруднительно решить, что является заслуживающим доверия источником. Традиционный подход – что-то наподобие алгоритма Google PageRank, который вычисляет единую глобальную метрику «важности» или «авторитетности». Конечно, ссылочное ранжирование новостного источника очень важно для поставщика новостей, но что имеется в виду под «объективно надежным» источником информации?



Точка зрения Эмин Гюн Сирера (Корнелл)



Исследовательская группа Корнелльского Университета создала Credence – децентрализованную технологию репутационного рейтинга, используемую в P2P файлообмене. Подход Credence основан на том, что полезность – наилучшая основа для построения репутации. Репутация в экосистеме Credence основывается на том факте, что пользователь, который принес наибольшую пользу системе, получает больше всего голосов.



Эмин Гюн Сирер (Emin Gün Sirer), профессор Департамента Компьютерных наук Корнелльского Университета, замечает, что понятие универсального надежного источника не имеет смысла: на самом деле, это то, что хочет пользователь.

Цитата: «Мы не используем метод Google», – Цитата: – «и не пытаемся вычислить объективную метрику, потому что понятия объективности не существует, будь то новости или другой источник. Вместо единой глобальной метрики мы предпочитаем вычислять метрику, зависящую от пользователя».

Цитата: «Эта схема подвержена манипулированию», – Цитата: «Злоумышленники создают взаимно переплетенные сети и голосуют друг за друга. Это ничего им не стоит. Они могут заниматься этим все время, и при этом иметь высокую репутацию в глазах честных пользователей системы».

Цитата: «Уже появляется понятие общего идентификационного слоя, а там где есть идентификатор, появится и репутация. Множество операторов будут обеспечивать различные виды идентификаторов, это будет не один параметр.

Появится много репутационных рейтингов, как и сейчас мы имеем разные репутации в глазах разных групп в интернете. При этом, создатели таких систем должны учитывать уроки прошлого.»



Михай Алиси и Akasha



Возврат «фильтров реальности» в руки пользователей (вместе с их данными) – хороший способ борьбы как с фальшивыми новостями, так и с сопутствующими им проблемами интернет-корпораций, применяющих цензуру. Это точка зрения проекта Akasha – социальной сети, создающейся на основе Эфириума и распределенной файловой системы IPFS.



Лидер проекта Михай Алиси имеет свое видение проблемы фальшивых новостей. Например, когда журналист публикует свою историю, он отмечает персонажей тегами, аналогично тому, как пользователи отмечают тегами людей на фотографии. Статьи без тегов будут иметь меньшую репутацию, или фильтры могут быть установлены так, чтобы отображались только верифицированные статьи с тегами.



Личности, отмеченные в статье, смогут помечать статьи исправлениями, рейтингами и реакциями. Читатели смогут усиливать эти величины и добавлять свои мысли, рейтинги и реакции.



В основном, репутация будет иметь некую размерность, так что высокая репутация в одном контексте сможет воздействовать на репутацию в другом контексте или группе. Например, внесение исправлений и/или извинений может способствовать увеличению репутации добросовестности, в то время как репутация точности остается неизменной.



Конечно, когда читатель, видит автора, который не соответствует стандартам сообщества, он может продолжать знакомство с его работой, но он будет лучше осведомлен о репутации автора и степени доверия к его источникам информации.



Конечно, добавил Алиси, это только одно из возможных начальных решений, а в целом, проблема фальшивых новостей будет решаться с помощью новых технологий.



Steemit и Дэн Лэример



Steemit – социальная сеть и блог-проект на блокчейне, дебютировавшая в 2016 году. Авторы, работы которых получают одобрение, вознаграждаются выплатами в криптовалюте STEEM.



Сооснователь Steemit Дэн Лэример сказал, что простого способа избавиться от пропаганды и фальшивых новостей не существует, но отметил, что цензура намного хуже.



Сила цензуры заключается в манипулировании реальностью, вернее восприятием реальности массами. Пропаганда (фальшивые новости) тоже манипулирует реальностью тех, кто неспособен к анализу нескольких точек зрения. Разница в том, что пропаганда имеет воздействие только на тех, кто доверяет ее источнику. Если доверие потеряно, пропаганда теряет свою силу.



С другой стороны, цензура отрицает право людей мыслить самостоятельно. Мейнстримные медиа пропагандисты теряют свою власть, благодаря свободе, которую дает интернет. Для того, чтобы вернуть себе власть, в качестве решения они предлагают цензуру. Однако любому мыслящему человеку должно быть ясно, что цензура хуже любой пропаганды, потому что она оставляет право на пропаганду единственной группе.



Источник Может ли основанная на репутации система P2P помочь в борьбе с растущей проблемой фальшивых новостей? Ряд специалистов, работающих в области таких технологий как блокчейн, озабочены корпоративной практикой владельцев социальных сетей, выдающих цензуру за децентрализацию; другие указывают на серьезные трудности в создании эффективных систем репутации в данном контексте.Децентрализация обладает множеством положительных свойств, однако некоторые эффекты, легко достижимые в рамках централизованных структур, получить очень трудно. C самого начала жизни Всемирной сети, ее развитие идет в сторону децентрализации, но многие до сих пор склонны недооценивать важность посредников и всевозможных брокеров, чья работа состоит в манипулировании репутацией.В контексте децентрализованных новостей крайне затруднительно решить, что является заслуживающим доверия источником. Традиционный подход – что-то наподобие алгоритма Google PageRank, который вычисляет единую глобальную метрику «важности» или «авторитетности». Конечно, ссылочное ранжирование новостного источника очень важно для поставщика новостей, но что имеется в виду под «объективно надежным» источником информации?Исследовательская группа Корнелльского Университета создала Credence – децентрализованную технологию репутационного рейтинга, используемую в P2P файлообмене. Подход Credence основан на том, что полезность – наилучшая основа для построения репутации. Репутация в экосистеме Credence основывается на том факте, что пользователь, который принес наибольшую пользу системе, получает больше всего голосов.Эмин Гюн Сирер (Emin Gün Sirer), профессор Департамента Компьютерных наук Корнелльского Университета, замечает, что понятие универсального надежного источника не имеет смысла: на самом деле, это то, что хочет пользователь.говорит он,Слабое место репутационных систем – наивная и прямолинейная конструкция. Типичный тому пример – модель рейтинга продавцов и покупателей eBay, основанная на впечатлениях пользователей.говорит Гюн Сирер.Гюн Сирер уверен, что блокчейн способен обеспечить надежную инфраструктуру для построения репутационных систем и в 2017 году такие системы появятся:Предполагается, что идентификаторы и репутации должны иметь некоторые общие стандарты, позволяющие применять их в разных системах. Это устранит существующую сегодня фрагментацию и даст пользователям полный контроль за их цифровой личностью.Возврат «фильтров реальности» в руки пользователей (вместе с их данными) – хороший способ борьбы как с фальшивыми новостями, так и с сопутствующими им проблемами интернет-корпораций, применяющих цензуру. Это точка зрения проекта Akasha – социальной сети, создающейся на основе Эфириума и распределенной файловой системы IPFS.Лидер проекта Михай Алиси имеет свое видение проблемы фальшивых новостей. Например, когда журналист публикует свою историю, он отмечает персонажей тегами, аналогично тому, как пользователи отмечают тегами людей на фотографии. Статьи без тегов будут иметь меньшую репутацию, или фильтры могут быть установлены так, чтобы отображались только верифицированные статьи с тегами.Личности, отмеченные в статье, смогут помечать статьи исправлениями, рейтингами и реакциями. Читатели смогут усиливать эти величины и добавлять свои мысли, рейтинги и реакции.В основном, репутация будет иметь некую размерность, так что высокая репутация в одном контексте сможет воздействовать на репутацию в другом контексте или группе. Например, внесение исправлений и/или извинений может способствовать увеличению репутации добросовестности, в то время как репутация точности остается неизменной.Конечно, когда читатель, видит автора, который не соответствует стандартам сообщества, он может продолжать знакомство с его работой, но он будет лучше осведомлен о репутации автора и степени доверия к его источникам информации.Конечно, добавил Алиси, это только одно из возможных начальных решений, а в целом, проблема фальшивых новостей будет решаться с помощью новых технологий.Steemit – социальная сеть и блог-проект на блокчейне, дебютировавшая в 2016 году. Авторы, работы которых получают одобрение, вознаграждаются выплатами в криптовалюте STEEM.Сооснователь Steemit Дэн Лэример сказал, что простого способа избавиться от пропаганды и фальшивых новостей не существует, но отметил, что цензура намного хуже.Сила цензуры заключается в манипулировании реальностью, вернее восприятием реальности массами. Пропаганда (фальшивые новости) тоже манипулирует реальностью тех, кто неспособен к анализу нескольких точек зрения. Разница в том, что пропаганда имеет воздействие только на тех, кто доверяет ее источнику. Если доверие потеряно, пропаганда теряет свою силу.С другой стороны, цензура отрицает право людей мыслить самостоятельно. Мейнстримные медиа пропагандисты теряют свою власть, благодаря свободе, которую дает интернет. Для того, чтобы вернуть себе власть, в качестве решения они предлагают цензуру. Однако любому мыслящему человеку должно быть ясно, что цензура хуже любой пропаганды, потому что она оставляет право на пропаганду единственной группе.

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