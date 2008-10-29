Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Совместные закупки

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Обсуждение покупок и продаж товаров в интернет-магазинах и аукционах. Обзоры товаров. Акции и распродажи в магазинах. Обмен опытом и знаниями.
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Совместные закупки
Организация совместных покупок является популярным и наиболее комфортным видом заработка в домашних условиях. Востребованный у наших соотечественников вид бизнеса не требует вложений. При этом всем заинтересованным лицам предоставляется уникальная возможность покупать разные товары по невысоким ценам.


Сущность популярного и стабильного заработка

Совместные покупки (СП) являются отличной возможностью сэкономить семейный бюджет, пропустив тем самым период розничной реализации, которая примечательна крупной накруткой цены. СП организовываются посредником, который по поручению группы людей приобретает продукцию по оптовым ценам, которые на порядок ниже среднерыночных. Основным преимуществом такого вида бизнеса является отсутствие необходимости регистрации в качестве физического (юридического) лица с ежемесячной уплатой налогов. На сегодняшний день действующим законодательством четко не обозначена деятельность лиц, которые осуществляют свою деятельность в режиме онлайн.
Первым делом нужно определиться с источником, через который нужно будет работать. Это может быть личная страница в социальной сети, созданная тема на любом форуме либо собственный портал. Быть организатором СП будет достаточно комфортно, по причине отсутствия необходимости согласовывать действия с модератором. С каждым днем увеличивается количество сайтов для организации покупок. Наличие приличного рейтинга и положительных отзывов способствуют образованию доверительных отношений между организатором и заказчиком.
К основным преимуществам организации СП являются:
- возможность приобретения необходимых товаров по доступным ценам (не за счет их качества);
- наличие финансового вознаграждения организатору за его личный труд;
- гибкий график работы.
Зачастую вознаграждение организатору СП представлено в виде обычного процента от общей цены сделки или скидка, которая предоставляется поставщиком. Многие предпочитают устанавливать комиссию, которая равняется определенной доле от стоимости заказа. Зачастую цена за работу не превышает 20 процентов. Когда поставщик любезно предоставляет дисконт организатору СП за приобретение оптовой партии товара, то разницу в цене можно считать своей прибылью.

Часто встречающиеся риски при организации СП

Перед началом деятельности по организации совместных покупок, необходимо оценить возможные риски, которые связаны с заказом товара в онлайн режиме и доставкой товара. Клиенты не могут видеть одежду, обувь и другую продукцию вживую, поэтому после их получения могут возникнуть претензии с их стороны. В некоторых случаях встречается несоответствие цветов, размеров и характеристик по вине производителя.
Наиболее популярными товарами при организации СП являются:
- одежда и обувь (детская, мужская и женская);
- бытовые мелочи для дома (белье, посуда, полотенца и т.д.);
- продукция для детей (игрушки, памперсы и прочие аксессуары).
Многие производители обуви предлагают приобрести ее только в случае выкупа ростовками. Следовательно, одни и те же кроссовки необходимо будет купить со всеми размерами, предварительно приняв заказ у клиентов на каждый из них. При организации СП настоятельно рекомендуется предупредить клиентов об отсутствии ответственности за качество, величину и оттенки продукции, и дальнейшую ее транспортировку. Перед началом сотрудничества с новым поставщиком необходимо изучить его репутацию, промониторить отзывы состоявшихся клиентов и уточнить информацию относительно возможности возврата брака.


У меня на работе коллеги частенько используют СП на одежду.
Например, на www.wildberries.ru
Получается существенная скидка, одно плохо: если вещь не подошла - сдать обратно не получится

А Вы занимались совместными закупками?
Как организатор или простой участник?
__________________
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N̶o̶ ̶F̶a̶t̶e̶
nlobp вне форума  
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