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Проблемы с биткоином: китайские биржи взимают плату за сделки

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Старый Сегодня, 14:17
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Проблемы с биткоином: китайские биржи взимают плату за сделки

Китай был похож на Дикий Запад в отношении к электронной валюте биткоин. Поскольку Китай занял первое место по производству и торговле биткоинами, китайцы могут делать с ними всё, что хотят.

Маржинальная торговля биткоинами, отток капитала из страны — всё было возможно. Только финансовые компании были отстранены от использования биткоина в рамках своих систем. Торговля на внутреннем рынке была бесплатной.

Теперь всё по-другому. После того, как китайские граждане переоценили свои силы, уклоняясь от контроля за движением капитала и переводом юаней за границу через биткойн, режим оказывает жёсткое давление на биржи с начала года.

Цитата:
«Регуляторы заметили, что некоторые Bitcoin-платформы разрушились во время недавней волатильности рынка, в результате чего некоторые инвесторы, особенно те, кто использует заёмный капитал, понесли огромные потери, потому что они не могли войти на сайт во время распродажи», —
сообщил в январе официальный China Securities Journal.

Центральный банк Китая и Народный банк Китая (НБК) начали расследование деятельности крупнейших бирж — BTCC, Huobi и OKCoin — с целью выявления фактов манипулирования рынком, отмывания денег и тому подобного.

В результате тщательного расследования цена биткоина упала с $1 166 до $720, но потом восстановилась до $900.

Несмотря на то, что официальное расследование не привело к обвинительным или регулирующим мерам, на биржах произошли существенные изменения. Они ограничили торговлю с использованием заёмного капитала, а в последнее время ввели торговые сборы, чтобы охладить быстро развивающийся рынок.

Цитата:
«Для поддержания стабильности на рынке мы можем запустить систему рычагов государственного регулирования в любое время в зависимости от колебаний рынка и наших систем управления рисками», —
заявила на своей странице в WeChat биржа Huobi.

Сможет ли это эффективно остановить китайцев от использования биткоина для азартных игр или для перевода капитала, ещё предстоит выяснить. Спекулянтам не следует недооценивать действия регулятора, так как Китай может принять крайние меры, такие как национализация бирж или даже запрет биткоина.

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