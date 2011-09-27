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Компания Google создала фонд на $4 млн, для поддержки иммиграционных организаций США

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Компания Google создала фонд на $4 млн, для поддержки иммиграционных организаций США

Компания Google создала самый крупный гуманитарный фонд, на сегодняшний день, в ответ на распоряжение президента США Дональда Трапма о вопросах иммиграции.

Общая сумма собранных средств, составляет $4 млн. Деньги будут переданы четырем организациям, по всей территории США.

По словам представителей поискового гиганта, половина суммы поступит на счета фондов непосредственно от компании, вторая половина будет пожертвована сотрудниками. Не сложно просчитать, что непосредственно сама компания Google, выделит $2 млн собственных средств. В 2015 году, общая сумма пожертвований компании, для гуманитарных целей, составила $16 млн. В эту сумму входили и образовательные мероприятия, и предоставление доступа в интернет в лагерях. Несмотря на это, для компании такой фонд является самым крупным за всю историю.

Компания анонсировала само событие, как историческую памятку. Большое количество крупных IT организаций выделили гуманитарную помощь для поддержания American Civil Liberties Union, и ответа на вызов брошенный Трампом, для освобождения пострадавших туристов задержанных в американских аэропортах.

Также, ряд крупных организаций, в том числе: Apple, Facebook, Microsoft и Google, выступают против запрета въезда граждан из 7 стран: Судан, Йемен, Ирак, Иран, Ливия, Сомали, Сирия.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи, подчеркнул, что он сам является мигрантом из Индии, и его очень расстраивает факт принятия подобных законов. В частности, он не поддерживает ограничения, которые накладываются на “Googlers и их семьи”. Новый закон, может уменьшить количество талантливых людей, прибывающих в США для поиска лучшей жизни. По крайней мере, 187 нынешних работников Google могут быть депортированы в следствии изменения законодательства.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
google, благотворительные проекты, инвестиции, привлечение денег, сша
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