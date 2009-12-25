Запущена тестовая версия децентрализованной социальной сети Akasha

Михай Ализи, соучредитель Эфириума и редактор Bitcoin Magazine, в течение многих месяцев работал над созданием социальной сети на основе Эфириума под названием Akasha, и вот, наконец, 16 января 2017 года объявлено о запуске альфа-версии сети. Это единственная действительно децентрализованная социальная сеть, основанная на распределенной системе хранения данных IPFS.
Akasha, конечно, не заменит в ближайшее время Facebook, Twitter, Reddit и другие сети, но может сформировать свое уникальное сообщество со своей собственной неповторимой культурой.
Хотя загрузка контента в сети пока идет сравнительно медленно, однако сеть, безусловно, выглядит очень многообещающе. В Akasha представлены все востребованные функции, предоставляемые самыми популярными на сегодняшний день соцсетями, что инновационно само по себе, но Акаша идет дальше: система голосования за понравившиеся посты, подобная той, которая имеется на Reddit, как заявил Ализи еще в августе 2016 года, будет принципиально иной:
“Akasha использует квадратичную систему голосования с градациями от 1 до 10. Так что, если мы будем исходить из цифры “один цент за один голос”, то, когда набирается 10 долларов, 1 доллар пересылается создателю контента”.
Таким образом, наиболее популярным пользователям удастся еще и немного заработать при помощи сети.
Akasha уникальна тем, что технически ни один администратор не может просто изменить чьи-то посты, и никакой орган власти не способен ввести цензуру на ее содержание или отключить сеть, в силу ее пиринговой природы.
Эти свойства предоставляют благоприятную почву для формирования свободного сообщества, которое сможет привлечь писателей, художников, продюсеров, мыслителей, фантазеров и всех тех, кто мечтает о лучшем мире.
Источник: Сryptocoinsnews