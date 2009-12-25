В MacOS теперь доступен юникод-символ Биткойна

Тех-гигант Apple объявил о том, в компьютерах и устройствах с MacOS теперь доступен юникод-символ для Биткойна.
Юникод — это интернациональный стандарт кодификации для использования c разными языками и скриптами. Ядра многих операционных систем, таких как MacOS, Ubuntu и Microsoft, используют юникод, чтобы пользователи могли вставлять символы, буквенные или числовые, без дополнительных усилий.
На приведенном ниже фото, символ биткойна соседствует с другими цифрами и буквами в одной программе. В операционной системе MacOS, пользователи смогут впечатывать символ Биткойна также, как и прочие символы.
Ubuntu, другая лидирующая операционная система для компьютеров и мобильных девайсов, также анонсировала поддержку Биткойн-юникода, что позволит пользователям применять символ Биткойна в программах для UbuntuOS, без необходимости добавлять или подгружать дополнительные символы.
В конце 2015, разработчик Bitcoin Core Люк Дэш младший добавил код символа U+20BF в шрифты Droid Sans и Console, чтобы пользователи сети могли выбрать вид символа.
Источник: Cointelegraph
Источник: Cointelegraph