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В MacOS теперь доступен юникод-символ Биткойна

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В MacOS теперь доступен юникод-символ Биткойна

Тех-гигант Apple объявил о том, в компьютерах и устройствах с MacOS теперь доступен юникод-символ для Биткойна.

Юникод — это интернациональный стандарт кодификации для использования c разными языками и скриптами. Ядра многих операционных систем, таких как MacOS, Ubuntu и Microsoft, используют юникод, чтобы пользователи могли вставлять символы, буквенные или числовые, без дополнительных усилий.

На приведенном ниже фото, символ биткойна соседствует с другими цифрами и буквами в одной программе. В операционной системе MacOS, пользователи смогут впечатывать символ Биткойна также, как и прочие символы.


Ubuntu, другая лидирующая операционная система для компьютеров и мобильных девайсов, также анонсировала поддержку Биткойн-юникода, что позволит пользователям применять символ Биткойна в программах для UbuntuOS, без необходимости добавлять или подгружать дополнительные символы.

В конце 2015, разработчик Bitcoin Core Люк Дэш младший добавил код символа U+20BF в шрифты Droid Sans и Console, чтобы пользователи сети могли выбрать вид символа.

Источник: Cointelegraph

Источник: Cointelegraph
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биткоин, новости
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