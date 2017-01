Крупнейший банк Индонезии проинвестирует в финтех $15 миллионов

Индонезийский коммерческий банк Bank Central Asia (BCA) запустил венчурное инвестиционное подразделение Central Capital Ventura (CCV). Об этом сообщает издание Deal Street Asia.



«Развитие технологий в сфере телекоммуникаций и интернета позволило стартапам предложить новые инновационные решения, особенно в области финтеха. Учитывая, что финтех обладает большим потенциалом роста, мы ожидаем успешного развития CCV как инвестиционного предприятия», — говорит вице-президент банка Арман Вахуйди Хартоно.



Как сообщается, инвестиции в размере $15 млн будут направляться финтех-компаниям, которые поддержат развитие экосистемы финансовых сервисов банка. В качестве потенциальных кандидатов рассматриваются такие индонезийские компании, как CekAja, Investree, HaloMoney, Doku, Cermati, Aturduit и Modalku.



Отметим, что в начале этого года инвестиционный финтех-фонд с бюджетом в $1.44 млрд был создан консорциумом китайских государственных и частных компаний. Членами фонда, получившего название Asia FinTech Merger and Acquisition Fund of Funds, стали такие компании, как Credit China FinTech Holding, Shanghai Xinhua Distribution Group, China Huarong International и восемь других предприятий. Инвестиции будут осуществляться в таких областях, как big data, искусственный интеллект, мобильные платежи и технология блокчейн.



