Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Miram Trade - miramtrade.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:50
#1
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 12,312
Благодарностей: 5,680
КП: 0.120

награды Волшебный горшочек 
Miram Trade - miramtrade.biz
Привет Форумчане, Друзья! Представляю свежий фаст с бессрочными процентами.


я не админ/создатель проекта.
тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.
старт проекта: 30.01.2017

Регистрация в проектЕ!!!

О Проекте!(гугл перевод)
Цитата:
MIRAMTRADE Limited является профессиональной торговой компанией, в том числе в своем штате профессиональных брокеров с многолетним опытом, которые эффективно работали на биржах мирового уровня. В нашей работе мы решили объединить оба традиционных видов биржевой торговли на мировых валютных рынках, и оборот bitcoin и других электронных валют, ведь они являются одним из самых перспективных платежных средств в настоящее время. Разработка такой комплексной программы необходимы неоднократные и значительные инвестиции, но результат просто бесподобный.

Итак, мы предлагаем полностью автоматизированную платформу для инвестиций, давая Вам возможность зарабатывать деньги в любое время дня и ночи, с минимальным количеством депозита и возможность выводить заработанные деньги в течение часа после вашего депозита. Общие принципы нашей автоматизированной системы являются:

Средства клиентов автоматически зачислена на общий бассейн. Тем не менее, они остаются привязанными к личному кошельку и данные клиента, и рассчитывается индивидуально.
Средства из общего пула, автоматически распределяются между трейдерами, которые работают на данный момент, обеспечивая дифференциацию на различных биржах, а также на различных принципах биржевой торговли.
Брокеров вести торговлю на разных биржах в разных валютах. Такое распределение предотвращает риск потери в случае ошибки трейдера, или даже в случае серьезных потрясений на одной из бирж.
Инвестор может отслеживать свой баланс через Личный кабинет. Информацию о доходах и состоянии счета обновляется каждый час. Сумма заработка зависит от выбранного плана, всегда соответствуя предопределенный интерес.
Как только вы получите доход в размере $0.1, или 0.0002 BTC, вы можете снять его с помощью той же платежной системы, которая была использована, чтобы инвестировать свои средства в нашу программу.
Наши сотрудники являются профессиональными трейдерами мирового уровня. Многие из них работали в своих отраслях компаний-лидеров, и теперь они объединились для совместной работы в среде, где они являются настоящими экспертами. Но наши сотрудники будут неполными, и наш проект не мог быть реализован, если наша компания полностью состояла только из трейдеров. Для эффективных торгов на бирже, мы всегда должны быть осведомлены обо всех возможных тенденций и принимать быстрые и адекватные решения – наш отдел аналитики занимается такими вопросами, как, что. Они просматривать все новости, которые могут повлиять на курсы валют, круглосуточно; и они также предоставляют прогнозы возможных будущих ситуаций. Наши программисты и системные администраторы обеспечивают общее функционирование системы – наши алгоритмы постоянно совершенствуются, и любые дефекты устраняются в режиме реального времени.

Соответствующее технической поддержки помогает нашим специалистам выполнять свою работу – все сервера и все оборудование иметь как минимум двойной запас. Это касается коммунальных услуг (электроснабжение и связь), а также к серверам – вся информация, которую они несут защищены и продублированы в случае возможных хакерских атак или технических проблем.

Что касается гарантии – наша компания имеет полный пакет документов. Мы имеем официальную регистрацию, проведенного в Великобритании. Мы имеем полное соответствие с принципами ведения бизнеса, и законы Великобритании и ратифицированными международными договорами. Кроме того, сохранность денежных средств наших клиентов обеспечивается фактическая неспособность трейдеров, чтобы использовать их для чего-либо еще, кроме торговых. Дополнительным защитным фактором является страхование деньги наших клиентов автоматически застрахованы на несколько фондов. Кроме того, страховка покрывает не только начальные депозиты, но и прибыль ожидается и предоставляется согласно тарифному плану.
Документация Проекта!




Маркетинг Проекта!

Цитата:
MT - 1 (0.28%)
Начисление в сутки:
6.72%
Минимальная и Максимальная сумма:
$1.00 - $500.00
Профит - 0.28% в Час.
Инвестиционный период - бесконечный.
/////////////////////////////////////////////////////
MT - 2 (0.30%)
Начисление в сутки:
7.20%
Минимальная и Максимальная сумма:
$501 - $1000
Профит - 0.30% в Час.
Инвестиционный период - бесконечный.
/////////////////////////////////////////////////////

MT - 3 (0.32%)
Начисление в сутки:
7.68%
Минимальная и Максимальная сумма:
$1001 - $3000
Профит - 0.32% в Час.
Инвестиционный период - бесконечный.
/////////////////////////////////////////////////////
MT - 4 (0.34%)
Начисление в сутки:
8.16%
Минимальная и Максимальная сумма:
$3001 - $5000
Профит - 0.34% в Час.
Инвестиционный период - бесконечный.
/////////////////////////////////////////////////////
MT - 5 (0.37%)
Начисление в сутки:
8.88%
Минимальная и Максимальная сумма:
$5001 - $10000
Профит - 0.37% в Час.
Инвестиционный период - бесконечный.
/////////////////////////////////////////////////////
MT - 6 (0.40%)
Начисление в сутки:
9.60%
Минимальная и Максимальная сумма:
$10001 - $50000
Профит - 0.40% в Час.
Инвестиционный период - бесконечный.
(По всем планам тело депозита входит в начисления - бессрочно)

Регламент Выплат!
Инстант!

Поддержка!
форма контактов, почты: admin@miramtrade.biz, support@miramtrade.biz.

Реферальная программа!
3 уровня: 5/1/0,5%

Платёжные Системы!

PM, Bitcoin, Payeer, AdvCash

Минимальный Вывод!
0,2$ или 0.0002 BITCOIN.

Технические Характеристики!

Check GoldCoders' HYIP Manager License
miramtrade.biz - Licensed

IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Created by Registrar: NAMESILO
Last Updated by Registrar: NAMESILO
Domain Registration Date: Thu Jan 19 12:34:36 GMT 2017
Domain Expiration Date: Thu Jan 18 23:59:59 GMT 2018


Регистрация в проектЕ!!!

Мой Вклад!

Цитата:
Date : 01/30/2017 09:08
From/To Account : U130231**
Amount : -100.00
Currency : USD
Batch : 162093509
Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to MIRAMTRADE LIMITED
Hash : d013d9a42d9199b2dd5abe3f063bda84
__________________
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Ярослав Яценко на форуме  
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