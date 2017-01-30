Miram Trade - miramtrade.biz

MIRAMTRADE Limited является профессиональной торговой компанией, в том числе в своем штате профессиональных брокеров с многолетним опытом, которые эффективно работали на биржах мирового уровня. В нашей работе мы решили объединить оба традиционных видов биржевой торговли на мировых валютных рынках, и оборот bitcoin и других электронных валют, ведь они являются одним из самых перспективных платежных средств в настоящее время. Разработка такой комплексной программы необходимы неоднократные и значительные инвестиции, но результат просто бесподобный.
Итак, мы предлагаем полностью автоматизированную платформу для инвестиций, давая Вам возможность зарабатывать деньги в любое время дня и ночи, с минимальным количеством депозита и возможность выводить заработанные деньги в течение часа после вашего депозита. Общие принципы нашей автоматизированной системы являются:
Средства клиентов автоматически зачислена на общий бассейн. Тем не менее, они остаются привязанными к личному кошельку и данные клиента, и рассчитывается индивидуально.
Средства из общего пула, автоматически распределяются между трейдерами, которые работают на данный момент, обеспечивая дифференциацию на различных биржах, а также на различных принципах биржевой торговли.
Брокеров вести торговлю на разных биржах в разных валютах. Такое распределение предотвращает риск потери в случае ошибки трейдера, или даже в случае серьезных потрясений на одной из бирж.
Инвестор может отслеживать свой баланс через Личный кабинет. Информацию о доходах и состоянии счета обновляется каждый час. Сумма заработка зависит от выбранного плана, всегда соответствуя предопределенный интерес.
Как только вы получите доход в размере $0.1, или 0.0002 BTC, вы можете снять его с помощью той же платежной системы, которая была использована, чтобы инвестировать свои средства в нашу программу.
Наши сотрудники являются профессиональными трейдерами мирового уровня. Многие из них работали в своих отраслях компаний-лидеров, и теперь они объединились для совместной работы в среде, где они являются настоящими экспертами. Но наши сотрудники будут неполными, и наш проект не мог быть реализован, если наша компания полностью состояла только из трейдеров. Для эффективных торгов на бирже, мы всегда должны быть осведомлены обо всех возможных тенденций и принимать быстрые и адекватные решения – наш отдел аналитики занимается такими вопросами, как, что. Они просматривать все новости, которые могут повлиять на курсы валют, круглосуточно; и они также предоставляют прогнозы возможных будущих ситуаций. Наши программисты и системные администраторы обеспечивают общее функционирование системы – наши алгоритмы постоянно совершенствуются, и любые дефекты устраняются в режиме реального времени.
Соответствующее технической поддержки помогает нашим специалистам выполнять свою работу – все сервера и все оборудование иметь как минимум двойной запас. Это касается коммунальных услуг (электроснабжение и связь), а также к серверам – вся информация, которую они несут защищены и продублированы в случае возможных хакерских атак или технических проблем.
Что касается гарантии – наша компания имеет полный пакет документов. Мы имеем официальную регистрацию, проведенного в Великобритании. Мы имеем полное соответствие с принципами ведения бизнеса, и законы Великобритании и ратифицированными международными договорами. Кроме того, сохранность денежных средств наших клиентов обеспечивается фактическая неспособность трейдеров, чтобы использовать их для чего-либо еще, кроме торговых. Дополнительным защитным фактором является страхование деньги наших клиентов автоматически застрахованы на несколько фондов. Кроме того, страховка покрывает не только начальные депозиты, но и прибыль ожидается и предоставляется согласно тарифному плану.
Документация Проекта!
Маркетинг Проекта!
Цитата:
MT - 1(0.28%) Начисление в сутки: 6.72% Минимальная и Максимальная сумма: $1.00 - $500.00 Профит - 0.28% в Час. Инвестиционный период -бесконечный. ///////////////////////////////////////////////////// MT - 2(0.30%) Начисление в сутки: 7.20% Минимальная и Максимальная сумма: $501 - $1000 Профит - 0.30% в Час. Инвестиционный период -бесконечный. /////////////////////////////////////////////////////
MT - 3(0.32%) Начисление в сутки: 7.68% Минимальная и Максимальная сумма: $1001 - $3000 Профит - 0.32% в Час. Инвестиционный период -бесконечный. ///////////////////////////////////////////////////// MT - 4(0.34%) Начисление в сутки: 8.16% Минимальная и Максимальная сумма: $3001 - $5000 Профит - 0.34% в Час. Инвестиционный период -бесконечный. ///////////////////////////////////////////////////// MT - 5(0.37%) Начисление в сутки: 8.88% Минимальная и Максимальная сумма: $5001 - $10000 Профит - 0.37% в Час. Инвестиционный период -бесконечный. ///////////////////////////////////////////////////// MT - 6(0.40%) Начисление в сутки: 9.60% Минимальная и Максимальная сумма: $10001 - $50000 Профит - 0.40% в Час. Инвестиционный период -бесконечный.
(По всем планам тело депозита входит в начисления - бессрочно)
IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET
Created by Registrar: NAMESILO
Last Updated by Registrar: NAMESILO
Domain Registration Date: Thu Jan 19 12:34:36 GMT 2017
Domain Expiration Date: Thu Jan 18 23:59:59 GMT 2018