Miram Trade - miramtrade.biz Привет Форумчане, Друзья! Представляю свежий фаст с бессрочными процентами.





я не админ/создатель проекта.

тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

старт проекта: 30.01.2017



Регистрация в проектЕ!!!



О Проекте! (гугл перевод)

Цитата: MIRAMTRADE Limited является профессиональной торговой компанией, в том числе в своем штате профессиональных брокеров с многолетним опытом, которые эффективно работали на биржах мирового уровня. В нашей работе мы решили объединить оба традиционных видов биржевой торговли на мировых валютных рынках, и оборот bitcoin и других электронных валют, ведь они являются одним из самых перспективных платежных средств в настоящее время. Разработка такой комплексной программы необходимы неоднократные и значительные инвестиции, но результат просто бесподобный.



Итак, мы предлагаем полностью автоматизированную платформу для инвестиций, давая Вам возможность зарабатывать деньги в любое время дня и ночи, с минимальным количеством депозита и возможность выводить заработанные деньги в течение часа после вашего депозита. Общие принципы нашей автоматизированной системы являются:



Средства клиентов автоматически зачислена на общий бассейн. Тем не менее, они остаются привязанными к личному кошельку и данные клиента, и рассчитывается индивидуально.

Средства из общего пула, автоматически распределяются между трейдерами, которые работают на данный момент, обеспечивая дифференциацию на различных биржах, а также на различных принципах биржевой торговли.

Брокеров вести торговлю на разных биржах в разных валютах. Такое распределение предотвращает риск потери в случае ошибки трейдера, или даже в случае серьезных потрясений на одной из бирж.

Инвестор может отслеживать свой баланс через Личный кабинет. Информацию о доходах и состоянии счета обновляется каждый час. Сумма заработка зависит от выбранного плана, всегда соответствуя предопределенный интерес.

Как только вы получите доход в размере $0.1, или 0.0002 BTC, вы можете снять его с помощью той же платежной системы, которая была использована, чтобы инвестировать свои средства в нашу программу.

Наши сотрудники являются профессиональными трейдерами мирового уровня. Многие из них работали в своих отраслях компаний-лидеров, и теперь они объединились для совместной работы в среде, где они являются настоящими экспертами. Но наши сотрудники будут неполными, и наш проект не мог быть реализован, если наша компания полностью состояла только из трейдеров. Для эффективных торгов на бирже, мы всегда должны быть осведомлены обо всех возможных тенденций и принимать быстрые и адекватные решения – наш отдел аналитики занимается такими вопросами, как, что. Они просматривать все новости, которые могут повлиять на курсы валют, круглосуточно; и они также предоставляют прогнозы возможных будущих ситуаций. Наши программисты и системные администраторы обеспечивают общее функционирование системы – наши алгоритмы постоянно совершенствуются, и любые дефекты устраняются в режиме реального времени.



Соответствующее технической поддержки помогает нашим специалистам выполнять свою работу – все сервера и все оборудование иметь как минимум двойной запас. Это касается коммунальных услуг (электроснабжение и связь), а также к серверам – вся информация, которую они несут защищены и продублированы в случае возможных хакерских атак или технических проблем.



Что касается гарантии – наша компания имеет полный пакет документов. Мы имеем официальную регистрацию, проведенного в Великобритании. Мы имеем полное соответствие с принципами ведения бизнеса, и законы Великобритании и ратифицированными международными договорами. Кроме того, сохранность денежных средств наших клиентов обеспечивается фактическая неспособность трейдеров, чтобы использовать их для чего-либо еще, кроме торговых. Дополнительным защитным фактором является страхование деньги наших клиентов автоматически застрахованы на несколько фондов. Кроме того, страховка покрывает не только начальные депозиты, но и прибыль ожидается и предоставляется согласно тарифному плану. Документация Проекта!







Маркетинг Проекта!



Цитата: MT - 1 (0.28%)

Начисление в сутки:

6.72%

Минимальная и Максимальная сумма:

$1.00 - $500.00

Профит - 0.28% в Час.

Инвестиционный период - бесконечный.

/////////////////////////////////////////////////////

MT - 2 (0.30%)

Начисление в сутки:

7.20%

Минимальная и Максимальная сумма:

$501 - $1000

Профит - 0.30% в Час.

Инвестиционный период - бесконечный.

/////////////////////////////////////////////////////



MT - 3 (0.32%)

Начисление в сутки:

7.68%

Минимальная и Максимальная сумма:

$1001 - $3000

Профит - 0.32% в Час.

Инвестиционный период - бесконечный.

/////////////////////////////////////////////////////

MT - 4 (0.34%)

Начисление в сутки:

8.16%

Минимальная и Максимальная сумма:

$3001 - $5000

Профит - 0.34% в Час.

Инвестиционный период - бесконечный.

/////////////////////////////////////////////////////

MT - 5 (0.37%)

Начисление в сутки:

8.88%

Минимальная и Максимальная сумма:

$5001 - $10000

Профит - 0.37% в Час.

Инвестиционный период - бесконечный.

/////////////////////////////////////////////////////

MT - 6 (0.40%)

Начисление в сутки:

9.60%

Минимальная и Максимальная сумма:

$10001 - $50000

Профит - 0.40% в Час.

Инвестиционный период - бесконечный. (По всем планам тело депозита входит в начисления - бессрочно)



Регламент Выплат!

Инстант!



Поддержка!

форма контактов, почты: admin@miramtrade.biz, support@miramtrade.biz.



Реферальная программа!

3 уровня: 5/1/0,5%



Платёжные Системы!



PM , Bitcoin , Pay eer , Adv Cash



Минимальный Вывод!

0,2$ или 0.0002 BITCOIN.



Технические Характеристики!

Check GoldCoders' HYIP Manager License

miramtrade.biz - Licensed



IP Location Ecuador - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador

Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Created by Registrar: NAMESILO

Last Updated by Registrar: NAMESILO

Domain Registration Date: Thu Jan 19 12:34:36 GMT 2017

Domain Expiration Date: Thu Jan 18 23:59:59 GMT 2018

Регистрация в проектЕ!!!



Мой Вклад!

Цитата: Date : 01/30/2017 09:08

From/To Account : U130231**

Amount : -100.00

Currency : USD

Batch : 162093509

Memo : Shopping Cart Payment. Deposit to MIRAMTRADE LIMITED

Hash : d013d9a42d9199b2dd5abe3f063bda84

