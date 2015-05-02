Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,796 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Крупнейший нефтяной гигант Saudi Aramco инвестирует $5 млрд в возобновляемую энергию!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:58
#1
Премиум
 
Аватар Prosvetlenniy
 
Имя: Максим
Пол: Мужской
Адрес: Одесская область
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 2,770
Благодарностей: 1,063
Записей в блоге: 7
КП: 0.372
Крупнейший нефтяной гигант Saudi Aramco инвестирует $5 млрд в возобновляемую энергию!

Доброго времени, друзья!

Рад сообщить вам, что одна из самых крупных в мире нефтедобывающая корпорация Saudi Aramco изучает возможность инвестировать не менее 5 млрд долларов в компании, работающие в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Saudi Aramco планирует вложить средства в рамках программы диверсификации бизнеса и снижения в нем доли нефтедобычи. По словам источников, первые инвестиции могут состояться в 2017 году.

Saudi Aramco захватывает нефтехимическую отрасль Saudi Aramco предложила нескольким банкам, в том числе HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co. и Credit Suisse Group, выступить в роли консультантов. Крупнейшая в мире нефтяная компания хочет привести в Саудовскую Аравию иностранных специалистов в области возобновляемых источников энергии, подчеркнули источники.

В апреле 2016 года власти Саудовской Аравии одобрили программу развития страны в период до 2030 года, направленную на подготовку страны к жизни без нефтяных доходов. В рамках этой программы планируется производство 10 гигаватт энергии из возобновляемых источников уже к 2023 году, а также превращение Saudi Aramco в диверсифицированную энергетическую компанию.

Что думаете о вышеизложенном, друзья? Как по мне это очень позитивная новость и думаю, что в ближайшем будущем примеру этой компании последуют и другие нефтяные гиганты. Жду ваших отзывов!

Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Здесь может быть ваша реклама! Пишите в ЛС!)
ЧИТАЙТЕ МОЙ ТВИТЕР
Мое портфолио!
Prosvetlenniy вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крупнейшая в мире нефтяная компания, Saudi Aramco, планирует IPO уже в 2018 году Ахелесов Пятак Новости в мире финансов и инвестиций 2 21.01.2017 12:44
Саудовская Аравия начинает процесс приватизации корпорации Saudi Aramco Oil Co Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.12.2016 22:39
Google полностью переходит на возобновляемую энергию Влад555 Новости в мире финансов и инвестиций 88 23.12.2016 17:24
Саудовская Аравия проведёт IPO самого крупного нефтепроизводителя SAUDI ARAMCO chu Новости в мире финансов и инвестиций 1 08.01.2016 14:09
Саудовская Аравия реформирует нефтегазового гиганта Saudi Aramco Gosha77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.05.2015 20:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Flyseo
ПАММ-счет 1stmln: 5004918 (Panteon-Finance)
От Flyseo в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
ПАММ-счет Mihailo: 2648 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар onliner-76
CashFlowCore - cashflowcore.com
От onliner-76 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Кто сколько времени тратит?
От kluha в разделе «Forex: общий форум»
Аватар InfernusZp
BGTGroups - bgtgroups.com
От InfernusZp в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар inik1080
Measure привлек $15 миллионов для сбора и анализа данных при помощи дронов
От inik1080 в разделе «Горячие новости»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube