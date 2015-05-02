Крупнейший нефтяной гигант Saudi Aramco инвестирует $5 млрд в возобновляемую энергию!

Доброго времени, друзья!
Рад сообщить вам, что одна из самых крупных в мире нефтедобывающая корпорация Saudi Aramco изучает возможность инвестировать не менее 5 млрд долларов в компании, работающие в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Saudi Aramco планирует вложить средства в рамках программы диверсификации бизнеса и снижения в нем доли нефтедобычи. По словам источников, первые инвестиции могут состояться в 2017 году.
Saudi Aramco захватывает нефтехимическую отрасль Saudi Aramco предложила нескольким банкам, в том числе HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co. и Credit Suisse Group, выступить в роли консультантов. Крупнейшая в мире нефтяная компания хочет привести в Саудовскую Аравию иностранных специалистов в области возобновляемых источников энергии, подчеркнули источники.
В апреле 2016 года власти Саудовской Аравии одобрили программу развития страны в период до 2030 года, направленную на подготовку страны к жизни без нефтяных доходов. В рамках этой программы планируется производство 10 гигаватт энергии из возобновляемых источников уже к 2023 году, а также превращение Saudi Aramco в диверсифицированную энергетическую компанию.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Как по мне это очень позитивная новость и думаю, что в ближайшем будущем примеру этой компании последуют и другие нефтяные гиганты. Жду ваших отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим