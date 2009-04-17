Психология и трейдинг
Автор: Владислав Орехов
«Психологические взгляды человека и его способ мышления в торговле являются наиболее важным фактором успеха. Формула настоящего успеха выглядит следующим образом: торговая стратегия 10%, управление капиталом 30%, психология 60%».
Ван Тарп — американский психолог, известный тренер трейдеров-чемпионов.
Психологический фактор является одним из ключевых элементом для достижения положительных результатов в трейдинге. Сразу определимся: я не являюсь профессионалом в области психологии. Я профессиональный трейдер. Поэтому буду писать лишь о том, что пережил сам, с чем сталкивался за свою многолетнюю практику. Тема интересна тем, что любой трейдер, работая на рынке Форекс, находится в стрессовом состоянии постоянно. Балансирует между богатством и бедностью, успехом и неудачей.
Трейдеры-миллионеры: Александр Элдер, Билл Вильямс, Льюис Борселино, Ван Тарп, Брайан Джун и другие — все психиатры по образованию. Это не выглядит случайностью. Лидерами в трейдинге стали не экономисты, а профессиональные психиатры, психологи и психотерапевты. Пожалуй, стоит задуматься.
Вы станете успешным трейдером, когда поймете, почему так происходит на рынке. Осознаете природу своих ошибок, а исправив их — станете трейдером, которому на его пути не будут мешать никакие психологические преграды.
Почему и зачем люди идут на финансовые рынки?
Большинство идет на Форекс с банальной целью разбогатеть. Со всех сторон нас привлекают рекламой красивой и беззаботной жизни и мы с удовольствием поддаемся искушению.
Другой причиной для таких действий может быть желание работать самостоятельно и зарабатывать, не выслушивая каждый день замечания начальства или ожидая подстав от коллег. Желание работать с кружечкой кофе в руках, а не тратить столь драгоценное время на поездки на работу, свободно планировать свое время.
Люди мечтают превратить валютный рынок в постоянное место работы и сделать основным источником доходов. Совершенно логичные и по-человечески понятные желания.
Как бы странно это ни звучало, не все люди приходят на финансовые рынки с четкой целью заработать денег. Цели у людей разные. Я выделил три.
Первая
. Многие подсознательно связывают свою жизнь с торговлей на валютных рынках лишь с целью получения положительных эмоции и адреналина. Этих людей можно сравнить с игроками в рулетку или лотерею. Их не интересует заработок как таковой. Даже если такие трейдеры теряют свои средства — они все равно будут удовлетворены итогом. Мой знакомый трейдер Артем Звездин однажды дал подобным игрокам забавное определение — «профессиональные сливальщики».
Эти люди могут зарабатывать неплохие деньги в других сферах деятельности, но каждый раз будут возвращаться на финансовый рынок и систематически терять их. Довольно распространенный тип трейдеров. Мы видим их постоянно жалующимися на регулярные потери. Они жаждут получить от окружающих моральную поддержку и сочувствие, что в данном случае и будет являться некой эмоциональной компенсацией.
Вторая
. Некоторые особо амбициозные люди приходят на финансовые рынки с целью доказать себе и всему миру свою профессиональную пригодность или некую исключительность. В данном случае абсолютно не важна сама сфера деятельности, очень часто подобные индивиды попадают на валютный рынок по случайности.
Третья
. Профессиональный трейдинг — адекватная причина. Человек приходит на финансовый рынок с четкими целями и задачами.
Каждый участник финансового рынка, независимо от того новичок он или опытный трейдер, должен дать честный ответ самому себе на вопрос — С какой целью и по какой причине он пришел в эту сферу деятельности?
Возможно, именно непонимание своих внутренних (подсознательных) желаний мешает вам достичь успеха в таком нелегком деле, как трейдинг.
8 психологических проблем трейдера и способы их решения
Страх потери средств
Страх перед рынком появляется после первых неудач практически у каждого трейдера-новичка. То, что казалось ранее простым и понятным (на учебных курсах, по истории котировок на торговом терминале, на демосчёте), вдруг оказывается совсем не таким, как представлялось первоначально.
Выясняется, что даже при сильном трендовом движении обязательны откаты, имитация разворота, мини-флэт, причём вдруг ни с того ни с сего. Против трейдера может сработать его собственный дилер (на ордере вдруг возникает надпись: цена изменилась, и открытие и закрытие сделки происходят хуже, чем трейдер планировал).
Огромная армия околорыночных аналитиков фундаментального и технического анализа лишь запутывает неопытного трейдера окончательно.
Как итог: страх и неуверенность в себе появляются даже у тех, у кого их никогда не было.
Способ решения
Если вы не в силах преодолеть страх перед рынком самостоятельно и временный перерыв в вашей торговле не помогает — есть кардинальный метод. Это работа с профессиональным психотерапевтом.
Мой жизненный опыт говорит от том, что трейдеры, прошедшие сеансы работы с психологами зачастую остаются довольны полученными результатами. Многие страхи, ранее мешавшие торговле, удается победить полностью либо значительно уменьшить.
Неуверенность в себе
В своей практике я встречал большое количество трейдеров знающих все правила манименеджмента, разработавших несколько прибыльных торговых стратегий и неплохо разбирающихся в некоторых аспектах психологии, но зарабатывать деньги они не умели! Как только дело касалось реальной торговли, все знания улетучивались из головы с молниеносной скоростью, появлялся страх. Трейдер теряет способность совершать выгодные сделки. Как часто я замечал подобные проявления неуверенности у самого себя.
Способ решения
Решение простое — это создание торговой системы.
Здесь важно отметить, что ТС должна быть представлена не только блоком аналитической информации, помогающим вам принимать решения на рынке, но также должна учитывать все аспекты мани менеджмента, способы сопровождения и фиксации ваших позиций, содержать полезные для вас психологические установки.
Обязательно имейте рукописный или распечатанный вариант своей ТС.
Это позволит вам в момент глубоких сомнений заглянуть в ваш свод правил, найти решение и восстановить душевное равновесие. Вы будете точно знать, что должны сделать в сложившейся ситуации.
Излишняя самоуверенность
«Синдром Гуру» является весьма распространенной и крайне опасной проблемой в трейдинге. Огромный процент счетов был слит трейдерами именно в тот момент, когда они почувствовали себя хозяевами рынка.
У новичков подобное состояние может возникнуть после серии случайных выигрышей на рынке. Опытные трейдеры тоже подвержены этой напасти. Частые и регулярные успехи способны затуманить разум и притупить годами наработанное чутье. Трейдер начинает совершать сомнительные несистемные сделки, перестает уделять должное внимание анализу рыночной ситуации, перестает вести дневник.
Результат обычно не заставляет себя ждать — рынок жестоко наказывает оступившихся.
Способ решения
Будьте честны с собой. Когда вы научитесь объективно оценивать свои способности, вы сможете определить свои пределы.
Проверяйте свои способности с осторожностью. Постепенно идите к своей цели. Не ставьте перед собой невыполнимых задач.
Прислушивайтесь к критике, особенно к конструктивной критике от людей, являющихся профессионалами трейдинга. Это один из наиболее важных шагов, которые помогут вам бороться с излишней самоуверенностью.
Находите время, чтобы проанализировать свои ошибки.
Неуверенность в собственной торговой системе
Квинтэссенция нерешительности! Трейдер, сомневающийся в своей ТС, начинает заниматься безрезультатными поисками 100% метода для торговли. При этом все же пытается торговать, пока не нашёл тот самый Грааль. Проверяет возможность сделки со всех сторон, пользуется всеми типами анализа. Когда совпадают все условия для открытия позиции, придумывает какой-нибудь знак, говорящий о рискованности операции, и отказывается от торговли. Если такого знака нет, то подкидывает монетку до тех пор, пока не выпадет «неудачная» сторона, чтобы не открывать позицию.
Способ решения
Регулярно подводите итоги вашей работы на фин. рынке, объективно оценивайте результаты и потенциал, который есть у вашей ТС. Отмечайте для себя способы, каким образом завтра вы сможете заработать больше, чем в предыдущий день.
Первоначально доведите вашу ТС до автоматизма на демосчете, чтобы в дальнейшем принимать решения на уровне подсознания, как учил Б. Вильямс.
Чрезмерная жадность
Жадность в трейдинге наиболее часто проявляется желанием получить все и сразу, сорвать большой куш, победить в турнире. К сожалению, в жизни так не бывает.
Решение проблемы
Не спешите.
Для начала вы должны пройти все этапы естественного развития трейдера, не перепрыгивая через стадии, а проходя их подряд. Ваше совершенствование должно происходить эволюционным путем.
Источник с полным текстом: _https://www.liteforex.ru/blog/for-beginners/psichologiya-i-treiding/