Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Индекс доллара США

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Прогнозируем динамику изменения валютных котировок на основе фундаментального и технического анализа.
Важная информация
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Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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Старый Сегодня, 11:12
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
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Инвестирую в: Форекс
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награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Индекс доллара США
USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:
USDX=50,14348112*USDEUR^{{0,576}}*USDJPY^{{0,136}}*USD GBP^{{0,119}}*USDCAD^{{0,091}}*USDSEK^{{0,042}}*US DCHF^{{0,036}},

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.

Более объективно показывает силу доллара, чем основные мажоры. Хорошо отрабатывает уровни и соответствует тех. анализу.

В этой теме оставляем свои прогнозы по данному индексу.
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