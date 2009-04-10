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Индекс доллара США
USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).
Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:
USDX=50,14348112*USDEUR^{{0,576}}*USDJPY^{{0,136}}*USD GBP^{{0,119}}*USDCAD^{{0,091}}*USDSEK^{{0,042}}*US DCHF^{{0,036}},
где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Евро — 57,6 %;
Иена — 13,6 %;
Фунт стерлингов — 11,9 %;
Канадский доллар — 9,1 %;
Шведская крона — 4,2 %;
Швейцарский франк — 3,6 %.
Более объективно показывает силу доллара, чем основные мажоры. Хорошо отрабатывает уровни и соответствует тех. анализу.
В этой теме оставляем свои прогнозы по данному индексу.
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