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Индекс DAX
DAX (производное от нем. Deutscher Aktienindex) на рынке он указан как GER30 — важнейший фондовый индекс Германии. Индекс вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций крупнейших акционерных компаний Германии.
индекс DAX значительно влияет на динамику развития Европейской валюты.
В этой теме оставляем свои мысли по данному индексу, прогнозы его стоимости, а также взаимосвязь с другими индексами и валютами.
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