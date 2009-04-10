Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Индекс DAX

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Прогнозируем динамику изменения валютных котировок на основе фундаментального и технического анализа.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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Старый Сегодня, 11:01
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
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Имя: Юрий
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Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,794
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награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Индекс DAX
DAX (производное от нем. Deutscher Aktienindex) на рынке он указан как GER30 — важнейший фондовый индекс Германии. Индекс вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций крупнейших акционерных компаний Германии.
индекс DAX значительно влияет на динамику развития Европейской валюты.

В этой теме оставляем свои мысли по данному индексу, прогнозы его стоимости, а также взаимосвязь с другими индексами и валютами.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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