Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,788 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Индекс S&P 500

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Прогнозируем динамику изменения валютных котировок на основе фундаментального и технического анализа.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:56
#1
трейдер
Форекс-блогер
 
Аватар tanrad
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Возраст: 52
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 10.04.2009
Сообщений: 5,794
Благодарностей: 3,495
Записей в FX-блоге: 433
Подписок: 42

награды Форекс-аналитик Волшебный горшочек 
Индекс S&P 500
Индекс является самым объективным срезом американской экономики.
В него входят 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию (в него не входят компании, находящиеся в частном владении, и компании, акции которых обладают недостаточной ликвидностью).
После накачки экономики в виде КУЕ 1-2-3 индекс растет практически без откатов. Однако по логике серия повышений учетной ставки должна остановить накачку индекса и его длительный безоткатный рост.

В этой теме оставляем свои прогнозы по S&P 500.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Реклама в подписи и блоге сдается.
Предложения в ЛС.
tanrad на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Индекс Dow Jones на 20 000? Индекс приближается к значимому уровню sunmistik Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.12.2016 14:49
Торг. Рекомендации Скальперам: ЕВРО, Золото, Фунт, Индекс СНПи500, Индекс РТС, Рубль. Биржевой Трейдер Аналитика от частных трейдеров 106 05.11.2016 17:07
ПАММ-индекс "Индекс победителей" - Victory2 (ForexTrend) muzprofi Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 120 25.04.2015 16:01
Индекс волатильности (VIX) Tr@der Инвестирование в фондовый рынок 13 01.06.2013 13:51
Индекс Доу (Dow Jones) finn777-65 Аналитика от частных трейдеров 29 20.11.2010 15:28

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ttxz
Китай троллит Россию – жестко и с юмором
От ttxz в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Странно всё это...
От AlexBog в разделе «Непознанное»
Аватар ~XG~
Fitch ухудшило рейтинги Хоум Кредит Банка
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар HMass
tomyfund - tomyfund.com
От HMass в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Марсель Шарафиев
Создатель беспилотного автобуса Matreshka озвучил планы по продаже
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар obabosiki
davinci-club.com - davinci-club
От obabosiki в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube