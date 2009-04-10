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Индекс S&P 500
Индекс является самым объективным срезом американской экономики.
В него входят 500 акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию (в него не входят компании, находящиеся в частном владении, и компании, акции которых обладают недостаточной ликвидностью).
После накачки экономики в виде КУЕ 1-2-3 индекс растет практически без откатов. Однако по логике серия повышений учетной ставки должна остановить накачку индекса и его длительный безоткатный рост.
В этой теме оставляем свои прогнозы по S&P 500.
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