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Что для Вас является показателем кухни?
Собственно тема, что именно для Вас является показателем кухни?
Зачастую на форумах проходит мысль, что кроме наличия лицензии у брокера необходимо оценивать и условия торговли, а это даже не сколько спреды/типы счетов, сколько различные акции и бонусы. Особенно, если подобных бонусов предлагается сразу множество, да и плюс еще проценты громадные. (Хотя часто подобные бонусы даже в просадке не участвуют).
А на что Вы в первую очередь обращаете внимание, чтобы не попасть на ДЦ-кухню?