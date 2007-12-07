Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Что для Вас является показателем кухни?

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Обсуждение вопросов выбора брокера, нюансов работы, бонусов и акций брокерских компаний. Рейтинг брокеров.
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Имя: Евгений
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награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Что для Вас является показателем кухни?
Собственно тема, что именно для Вас является показателем кухни?

Зачастую на форумах проходит мысль, что кроме наличия лицензии у брокера необходимо оценивать и условия торговли, а это даже не сколько спреды/типы счетов, сколько различные акции и бонусы. Особенно, если подобных бонусов предлагается сразу множество, да и плюс еще проценты громадные. (Хотя часто подобные бонусы даже в просадке не участвуют).

А на что Вы в первую очередь обращаете внимание, чтобы не попасть на ДЦ-кухню?
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Метки
брокер кухня, дц кухня, кухни форекс
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