Основатель ConsenSys: в 2017 году блокчейн будет задействован в страховании и ипотеке



Для более эффективной разработки приложений на базе технологии блокчейн, ConsenSys объединила усилия с Synechron. Данная компания оказывает консалтинговые услуги различным финансовым институтам, помогая им адаптировать инновационные технологии (в том числе на базе блокчейн и искусственного интеллекта).





В интервью изданию Cointelegraph Джо Любин поделился своими прогнозами о будущем технологии блокчейн в сфере финансовых услуг.



От R3 до мини-консорциумов



CT: Какое в 2016 году, на ваш взгляд, было самое важное событие для отрасли?



Джо Любин: В 2016 году такие лидеры банковской индустрии, как Bank of America, J.P. Morgan, представили различные проекты и приложения. Этим они доказали, что концепция блокчейна может успешно применяться в финансовой индустрии.



Однако уже к концу года Goldman Sachs и другие значимые игроки из мира финансов покинули R3CEV. Это послужило иллюстрацией тому, что модель крупного консорциума, создаваемого для совместных блокчейн-разработок, нельзя назвать идеальной.



Пока R3 модернизировал модель крупного консорциума, Goldman Sachs создал целую плеяду компаний, которые стали объединяться в мини-консорциумы, в большинстве своем состоящие из 2-3 банков или небанковских кредитно-финансовых учреждений. В целом, мы ожидаем увидеть значительные изменения в блокчейн-экосистеме и, в частности, применительно к таким сферам, как страхование и ипотека.



Сотрудничество Synechron с ConsenSys, а также с BlockApps, начатое в 2016 году, может дать дополнительный импульс разработкам новых решений для таких традиционных инструментов, как свопы, опционы, синдицированные кредиты, облигации, шифрование данных и т. д. Кроме того, в будущих блокчейн-приложениях будет сделан акцент на такой важной составляющей, как проверка подлинности.



Перспективы



CT: Какие области финтеха наиболее приоритетны для интеграции с технологией блокчейн в 2017 году?



Джо Любин: Не вызывает удивления, что, согласно некоторым прогнозам к 2025 году инвестиции в технологию блокчейн достигнут $25 млрд. У данной технологии столь же мощный преобразующий потенциал, как, скажем, 10 лет назад у облачных технологий. Обратите внимание на то, насколько широк спектр проблем, требующих решения. Среди них мошенничество, урегулирование споров, соблюдение принципа «знай своего клиента» (KYC) и т. д. Поэтому $2 млрд. инвестиций в год на развитие технологии блокчейн – это еще очень консервативный прогноз.



CT: Что побудило вас к партнерству с Synechron?



Джо Любин: Блокчейн обладает потенциалом, достаточным для существенной трансформации существующих технологий. В свою очередь, финансовые институты нуждаются в новых специализированных приложениях. Так, если ConsenSys консультирует поставщиков финансовых услуг по таким направлениям, как масштабируемость, совместимость и конфиденциальность данных, то Synechron способствует максимально быстрой адаптации новых технологических решений. Всему этому способствует использование новейшей блокчейн-инфраструктуры. Также Synechron рассматривает инициативу компании Dun&Bradstreet по созданию баз данных для анализа информации о кредитном рейтинге и репутации компаний.



CT: Что данное партнерство может привнести в индустрию финансовых услуг?



Джо Любин: Synechron и ConsenSys совместно работают в самых различных направлениях, среди которых приватность, масштабируемость и другие критически важные вопросы, связанные с адаптацией решений на базе блокчейн применительно к сфере финансовых услуг. В команде ConsenSys имеются специалисты, обладающие глубокими знаниями и навыками практической реализации решений на базе Ethereum. В свою очередь, у Synechron есть высококвалифицированные кадры, специализирующиеся на финансовых услугах, их регулировании, разбирающиеся в особенностях общей деловой практики. Все это – ключевые факторы успеха, которые востребованы рынком.



Год экспериментов с блокчейном



CT: Сможете ли вы выстоять и двигаться вперед в условиях уже довольно жесткой конкуренции в блокчейн-индустрии?



Джо Любин: 2017 по-прежнему будет годом экспериментов в сфере блокчейн. Скорее всего, мы с вами еще увидим взлеты и падения некоторых блокчейн-консорциумов. Все еще будет иметь место тенденция к объединению банков с целью запуска блокчейн-акселераторов, тестирования различных решений и запусков пилотных проектов. На сегодняшний день наиболее острой проблемой отрасли является дефицит по-настоящему квалифицированных и талантливых людей.



CT: В 2017 году какие вы хотите увидеть законодательные изменения, которые могли бы положительно сказаться на развитии технологии блокчейн?



Джо Любин: В 2016 году регулирующие органы заняли выжидательную позицию, публично заявив, что исследуют блокчейн и различные проекты с его применением. Это было сделано для того, чтобы лучше понять принципы его работы и то, насколько эффективно он применим на практике. Таким образом, в 2017 году регулирующие органы, возможно, будут больше вовлечены в данный процесс. С другой стороны, что немаловажно, в 2017 должны прочно утвердиться конкретные практические решения на базе блокчейна, которые предоставят бизнесу новые полнофункциональные, высокоэффективные инструменты. Все это и продемонстрирует регулирующим органам то, как работает технология блокчейн, а также где и как можно ее применять.



Еще предстоит проделать очень долгий путь. Однако изменения, которые повлечет за собой развитие технологии блокчейн, по своим масштабам сопоставимы с тем, что в свое время создавалось на Уолл-стрит. Если 2016 был годом доказательств работоспособности концепции, то 2017 продемонстрирует миру саму ценность блокчейна. Произойдет это благодаря разработке приложений, повышающих эффективность бизнес-процессов, использование которых принесет ощутимые, количественно измеримые выгоды.



Напомним, ранее Forklog сообщал о том, что компания ConsenSys объявила о запуске проекта BTC Relay, который наделяет Ethereum-сети возможностью программным путем взаимодействовать с сетью биткоин.



Кроме этого, в апреле прошлого года 34 компании со всего мира, включая ConsenSys и Microsoft Japan, объявили о создании первой в Японии торговой блокчейн-ассоциации Blockchain Collaborative Consortium. Также в состав консорциума вошел целый ряд японских технологических компаний и стартапов.



