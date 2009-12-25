Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Основатель ConsenSys: в 2017 году блокчейн будет задействован в страховании и ипотеке

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Старый Сегодня, 09:32
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,533
Благодарностей: 8,588
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
удалено мной
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Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 09:38.
pilot10 на форуме  
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