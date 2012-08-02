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Nike превратился в лакшери бренд

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Старый Сегодня, 09:09
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 47
Благодарностей: 5
КП: 0.000
Nike превратился в лакшери бренд
Для тех, кто недавно купил обувь или одежду Nike, или посетил один из их магазинов, это не станет новостью: компания повысила свой уровень в последнее время.

В 2016 году компания обогнала Louis Vuitton, и стала самым ценным брендом одежды в мире, согласно с рейтингом по версии Forbes.

"Это не значит, что люди не тратят деньги на дорогостоящие предметы", - сказал розничный аналитик Купер Смит в мае. "Просто предпочтения людей к моде и взгляды на жизнь меняются".



Проще говоря: клиенты готовы заплатить больше за то, что они предпочитают.

Nike использует преимущества такого мышления при ценообразовании. Так, компания имеет много различных моделей обуви, начиная от относительно недорогих Air Monarch ($ 55) и до вершины, которую возглавляет HyperAdapt 1,0 ($ 720) с автоматической шнуровкой.



Фокусом рекламы и инновационной деятельности компании являются те продукты, которые находятся на высшем конце ценовой шкалы. Например, Air Monarch является одной из самых продаваемых пар обуви. Но, несмотря на это, история Nike показывает, что рекламные усилия марки склонны в сторону новейших и величайших изобретений, а также более дорогих предложений. Это касается новейших Air Jordans и других технологически продвинутых кроссовок для тренировки. Кроме того, Nike зашла еще дальше, и продает спортивные штаны за $ 100. А знаете кто еще продает брюки по такой цене? Высококлассные бренды Ralph Lauren и Club Monaco.



Самый дорогой продукт Nike на сегодняшний день — кроссовки HyperAdapt 1,0. Их особенность заключается в том, что они автоматически зашнуровываются, когда вы засовываете в них ноги. Они также привлекают тем, что приходят не в стандартной оранжевой коробке. Вместо этого, HyperAdapt приходят в премиум коробке, которая имеет отдельные углубления для каждого кроссовка. В стандартную коробку входит специальный адаптер и карточка с номером телефона поддержки, созданного специально для владельцев HyperAdapt.

Любой владелец кроссовок может позвонить по этому номеру для обслуживания всякий раз, когда возникнет необходимость. Клиент сразу подключится к живому консультанту для решения своей проблемы.

Nike показывают, что за повышенной ценовой политикой стоит также и улучшенный сервис, и компания движется в этом направлении. Так как Nike делает большой акцент на прямые продажи клиентам, компания заботиться о том, как она воспринимается клиентами, а также обращает внимание на уровень взаимодействия с ними.

Перевод специально для mmgp.ru
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Lonsdayl вне форума  
Старый Сегодня, 09:14
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 08.11.2016
Сообщений: 806
Благодарностей: 80
КП: 0.090
Re: Nike превратился в лакшери бренд
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
они автоматически зашнуровываются, когда вы засовываете в них ноги.
А снимать как, какой-то сигнал надо подать или простым, обычным способом уже расшнуровывать? И как по давлению, вдруг туго зашнурует или наоборот слабо?
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