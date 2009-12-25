Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,781 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Нацбанк Украины: денег на возврат кредитов у МВФ нет

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:25
#1
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Kazakhstan
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 16,529
Благодарностей: 8,588
КП: 0.172

награды Волшебный горшочек 
Нацбанк Украины: денег на возврат кредитов у МВФ нет
Украина в 2019 г. должна вернуть около $18 млрд по зарубежным кредитам, заявил член совета директоров Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман в эфире телеканала "Эспрессо TV".


"В 2019 г. мы должны погасить около $18 млрд иностранных займов. Возникает вопрос, где взять эти средства?" - отметил Фурман, сообщает ТАСС. МВФ предоставляет Украине кредиты на три-пять лет под очень низкие проценты.

Фурман подчеркнул, что такие условия - положительный сигнал для других инвесторов, однако "сегодня никто из иностранных инвесторов, кроме МВФ, не хочет завозить на Украину деньги".

Украина в сентябре 2016 г. возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе финансирования объемом до $17,5 млрд. По этой программе Украина уже получила три транша в размере $7,62 млрд.

Глава НБУ Валерия Гонтарева 26 января заявила, что Украина ожидает очередной транш в размере $1 млрд в начале февраля. Дата заседания совета директоров МВФ по Украине пока не определена. НБУ в этом году рассчитывает на шесть траншей на $6 млрд.

Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/80529
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!
Здесь 100% прибыли I Зарабатывай, делая покупки I ХАЛЯВА Please!
H-SCRIPT - профессиональный ХАЙП скрипт I ArtWeb - создание ХАЙП "под ключ"
pilot10 на форуме  
Ответить
Метки
банк, инвесторы, украина
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нацбанк будет мониторить погашение кредитов Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 5 27.12.2016 08:35
Нацбанк Украины: доля плохих кредитов превысила 25% pilot10 Новости в банковской сфере и страховании 16 10.07.2015 12:46
Нацбанк Украины изменил суточный лимит на снятие денег Iryna B Новости в банковской сфере и страховании 1 06.06.2015 11:25
Нацбанк Украины связывает гривну Bayan4eg Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.03.2015 15:58
ВВП Украины за прошлый год сократился на 6,7% - Нацбанк Ukrop92 Новости в мире финансов и инвестиций 0 19.02.2015 17:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Нужен вот такой калькулятор вилок
От luxury449 в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар moskva
Банк России выпустил банкноту в честь присоединения Крыма
От moskva в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватара нет
Блог о партнерских программах и заработке в интернете - strblog.com
От stryker в разделе «Блоги о заработке»
Аватара нет
Матвиенко Сергей (проект "Гранит") - Forex - сайта нет
От Volga1955 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар mysilver
Еженедельные SEO Новости в аудио формате
От mysilver в разделе «Поисковая оптимизация»
Аватар moskva
PCI SSC обновил стандарты безопасности платежей
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube