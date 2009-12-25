Нацбанк Украины: денег на возврат кредитов у МВФ нет

Украина в 2019 г. должна вернуть около $18 млрд по зарубежным кредитам, заявил член совета директоров Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман в эфире телеканала "Эспрессо TV".
"В 2019 г. мы должны погасить около $18 млрд иностранных займов. Возникает вопрос, где взять эти средства?" - отметил Фурман, сообщает ТАСС. МВФ предоставляет Украине кредиты на три-пять лет под очень низкие проценты.
Фурман подчеркнул, что такие условия - положительный сигнал для других инвесторов, однако "сегодня никто из иностранных инвесторов, кроме МВФ, не хочет завозить на Украину деньги".
Украина в сентябре 2016 г. возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе финансирования объемом до $17,5 млрд. По этой программе Украина уже получила три транша в размере $7,62 млрд.
Глава НБУ Валерия Гонтарева 26 января заявила, что Украина ожидает очередной транш в размере $1 млрд в начале февраля. Дата заседания совета директоров МВФ по Украине пока не определена. НБУ в этом году рассчитывает на шесть траншей на $6 млрд.
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