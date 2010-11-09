Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
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Clock Invest - clockinvest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 05:09
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.08.2013
Сообщений: 12,321
Благодарностей: 664
КП: 0.013
Clock Invest - clockinvest.com
Я не Админ / Владелец

Начало проекта: 2017-01-29

Принять : PerfectMoney, Payeer, Bitcoin

Просмотреть и зарегистрироваться


Легенда(Перевод от Google)

Цитата:


подпишитесь и внести депозит в любом объеме

регистрация является простым и свободной. все ввода и вывода идет автоматически и незамедлительно.

платят каждый час в течение недели

все 60 минут вы сможете заработать средства на балансе в соответствии с вашими инвестиционный план.эти средства являются ваша и вы можете снять его на свой online немедленно.

платят за час

вы можете снять вашу прибыль каждый час после сдачи или вы можете направить свои средства, чтобы увеличить свою прибыль.
Планы
Цитата:
4.6-6.2% hourly
110-150% daily

Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
110% $1.00 - $3.00 4.60
115% $4.00 - $10.00 4.80
120% $11.00 - $30.00 5.00
125% $31.00 - $100.00 5.20
130% $101.00 - $300.00 5.40
135% $301.00 - $1000.00 5.60
140% $1001.00 - $3000.00 5.80
145% $3001.00 - $10000.00 6.00
150% $10001.00 and more 6.20
Лицензоинный GC Скрипт

Цитата:
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clockinvest.com - Licensed
минимальный вклад - $1

Выплаты - мгновенно


Данные на Whois
Цитата:
Domain: clockinvest.com
IP: 31.220.41.28
Registrar: ERANET INTERNATIONAL LIMITED
Registration Date: 2016-12-27
Expiration Date: 2017-12-27
Updated Date: 2016-12-27
Status: clientTransferProhibited
Name Servers:
ns200.01isp.com
ns201.01isp.net
Мой вклад
Цитата:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U1247134->U13487218. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to clockinvest.com User InvestRecordCom.. Date: 01:04 30.01.17. Batch: 162064181.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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