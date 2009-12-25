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Похищенные летом 2016 года у Bitfinex биткоины пришли в движение

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награды Волшебный горшочек 
Похищенные летом 2016 года у Bitfinex биткоины пришли в движение
Биржа Bitfinex подтвердила, что более 800 биткоинов, которые были похищены у нее в августе 2016 года, пришли в движение и оказались на других площадках. Об этом сообщает CryptoCoinsNews со ссылкой на менеджера по связям с общественностью Bitfinex Криса Эллиса.

«Хакеры перевели монеты на различные биржи, некоторые из них хорошо известны. Сейчас все выглядит так, словно они проверяют реакцию бирж на эти изначально небольшие депозиты», — говорится в заявлении Эллиса.
Специализирующаяся на вопросах нормативно-правового соответствия компания Scorechain также подтвердила информацию Bitfinex. По ее данным, 153 BTC (около $137 000) были перемещены 25 января, еще 723 BTC (около $800 000) пришли в движение в ночь на субботу.

По словам Дрю Самсена, тим-лидера приложений Bitfinex, биткоины оказались на таких платформах, как LocalBitcoins, Xzzx, BTC-e, Bitcoin.de, Coinbase, Kraken, CoinsBank и quadrigaCX. При этом администрация Kraken уже заморозила 0.4 BTC, как поступили другие биржи, пока неясно.

«Многие биржи и сервисов отслеживают каждый шаг монет, их перемещение на новые адреса, и мы можем идентифицировать, где именно в конечном итоге эти монеты оказались. Отслеживать все это нам помогают многие компании. Каждый раз, когда монеты перемещаются – это дополнительные данные для анализа, это новая информация, которая может помочь найти хакера», — сказал Самсен.
Вознаграждение

Напомним, взлом Bitfinex был осуществлен 2 августа прошлого года. В результате действий злоумышленников было похищено около 120 тыс. биткоинов (около $65 млн на тот момент).

Позже биржа предложила вознаграждение за помощь с возвратом похищенных в августе средств, а в октябре заявила о своем желании выйти на связь и заключить сделку с хакерами.

Теперь Bitfinex снова подтвердила готовность выплатить вознаграждение, обещая 5% за каждый возвращенный биткоин. Если биржа сумеет вернуть всю сумму, размер премии составит около $6 млн.

«Мы готовы выплатить награду в любой другой валюте, не только в биткоинах. Например, если человек не хочет, чтобы информация о полученной награде отслеживалась, он может запросить платеж в Monero или другой валюте с высоким уровнем конфиденциальности. Мы готовы к сотрудничеству», — добавила биржа.
При этом представители Bitfinex утверждают, что в целом им уже известно, при каких обстоятельствах был совершен взлом.

«Это была работа профессионала или группы профессионалов, которые на протяжении нескольких месяцев со знанием дела скрывали следы. Мы работали с третьими сторонами для проведения анализа и аудита безопасности и подготавливаем отчет о достигнутом прогрессе».

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Метки
биржа, биткоин, валюта, взлом, новости
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