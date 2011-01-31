Multicoinfaucet.com
- 2 в 1, кран дает сатоши и эфир каждые 60 минут.
BTC кран выдает сатоши 1 раз в час: от 0.00000164 BTC до 0.00167936 BTC
ETH кран выдает сатоши 1 раз в час: от 0.00000360 ETH до 0.00368640 ETH
Размер выдачи зависит от курса валюты.
+ есть дополнительный кран, который дает 130+ сатош каждые 30 минут.
С покупкой апгрейда(3$ на месяц), дают такие плюшки:
+0.00000010 сатош за каждую выдачу
+0.00000100 ETH
Минималка: 70.000 сатош и 0.003 ETH, выплачивается быстро, мне пришла в течении часа.
Платят на любой кошелек.
На сайте есть лотерея, которая разыгрывается раз в неделю.
Билеты достаются каждый раз, при сборе сатош, 2 билета за 1 сбор.
Также их можно покупать. Билеты нужно постоянно активировать в разделе с лотереей.
Есть 2 игры Roll Dice, Hi - Lo и Coin Toss.
Реф программа 35%
Моя выплата, пришла в течении часа: