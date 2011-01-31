Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,777 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Multicoinfaucet.com - 2 в 1, кран дает сатоши и эфир.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Всё о кранах криптовалют. Популярные краны и способы заработка на них
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 04:02
#1
Специалист
 
Имя: Олег
Пол: Мужской
Адрес: ZP
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 600
Благодарностей: 167
КП: 0.118
Multicoinfaucet.com - 2 в 1, кран дает сатоши и эфир.
Multicoinfaucet.com - 2 в 1, кран дает сатоши и эфир каждые 60 минут.


BTC кран выдает сатоши 1 раз в час: от 0.00000164 BTC до 0.00167936 BTC
ETH кран выдает сатоши 1 раз в час: от 0.00000360 ETH до 0.00368640 ETH
Размер выдачи зависит от курса валюты.

+ есть дополнительный кран, который дает 130+ сатош каждые 30 минут.

С покупкой апгрейда(3$ на месяц), дают такие плюшки:
+0.00000010 сатош за каждую выдачу
+0.00000100 ETH

Минималка: 70.000 сатош и 0.003 ETH, выплачивается быстро, мне пришла в течении часа.
Платят на любой кошелек.

На сайте есть лотерея, которая разыгрывается раз в неделю.
Билеты достаются каждый раз, при сборе сатош, 2 билета за 1 сбор.
Также их можно покупать. Билеты нужно постоянно активировать в разделе с лотереей.

Есть 2 игры Roll Dice, Hi - Lo и Coin Toss.

Реф программа 35%

Моя выплата, пришла в течении часа:


__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Личный блог, инвестирую в сети с 2009 г. Рефбек до 200%
Халявные Биткоины
LuckyStar вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 05:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Mellowads.com - кран, для рекламы других кранов, дает от 5.000-100.000 сатоши в день! LuckyStar Бесплатное 18 19.10.2016 19:25
Dailydoge.org - новый кран, дает до 1100 сатоши каждые 5 минут LuckyStar Бесплатное 41 31.08.2016 14:22
Новый накопительный кран RiverBit. За 15 мин дает 1000 сатоши Denver Bitcoin Бесплатное 0 05.05.2015 05:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Obermen2011
Кingsurf.de - немецкий автосерф
От Obermen2011 в разделе «Прочие виды заработка»
Аватар Vinogradik
xrotor.ru - заработок на автомате
От Vinogradik в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар TTLuck2017
Стартап Fasten привлек $10 млн. для конкуренции с Uber и LYFT
От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Jerigon
Инвестирование без забот
От Jerigon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Группа «Сумма» намоет 16,6 га земли в Санкт-Петербурге
От Wind of freedom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
УК Активо
От av111088 в разделе «Управляющие компании»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube