Преимущества теханализа с моей точки зрения

С содержанием этой статьи, скорее всего не согласятся владельцы крупных депозитов. И, пожалуй, окажутся правы. В основе их торговли лежит фундаментальный анализ.
У меня никогда не было увесистого депо, поэтому я приверженец теханализа и вот почему.
Каждый из нас стремится заработать.
На маленьком депозите, хоть сколько процентов заработай, в суммарном выражении будет всегда мало.
Неоправданно ничтожны суммы по сравнению с затраченным здоровьем, временем на обучение и торги.
Выход один: торговать так, чтобы было много.
Каким образом достичь такого результата? Ничего другого, как скальпинг я для себя не придумала.
Различаю понятие скальпинга и пипсовки. И не раз об этом писала в инете.
Скальпинг предполагает максимально точное вырезание прибыли в течении торговой сессии, а пипсовка – бывшие, или не состоявшиеся скальперы с надорванной нервной системой)))
Они входят в рынок много раз, но не дожидаются профита, закрывая сделки раньше, довольствуясь кусочками от профитного пирога.
Но дело не в них. Отвлеклась несколько.
Так вот, внутридневной трейдер следит за выходом новостей для того, чтобы знать, когда ожидаются колебания на рынке, с возможным предсказанием волатильности, обеспеченной важностью новости.
Новости раскачивают рынок и дают импульс. А теханализ показывает когда, куда и на сколько пунктов будет это движение. До какого уровня дойдёт график, от какого оттолкнётся и куда пойдёт дальше. (В то время, как фундаментальный анализ определяет тренд на перспективу, не вписываясь выводами в границы одного торгового дня).
Безусловно, такая работа связана с большим напряжением. За один день чистая прибыль скальпера может составлять в среднем 50% от депо. Иной раз и 100% не проблема.
Ему помогают прогнозы, в основе которых лежит теханализ. И трейдеру абсолютно не важно, по какой причине это происходит. Значение имеет лишь куда, когда и сколько…
Думаете это нереально? Ошибаетесь. Грамотный теханализ и умелое использование индикаторов дают вам такую возможность.
Вполне закономерно может прозвучать вопрос о том, так, а почему же они тогда не обогащаются с такими тактиками и размерами дневной прибыли?
Предполагать можно разные варианты. К примеру, трейдеры обогащаются, но не хотят светиться (деньги любят тишину), не обогащаются, т.к. подобная тактика торговли сама по себе очень большая нагрузка и человек нуждается в восстановлении сил. Он торгует реже. Или от переутомления часто допускает ошибки…. Вполне возможно, что нашли инвесторов и торгуют очень осторожно.
Безусловно, торговать по прогнозам теханализа можно и с большим депозитом. Здесь спорить не буду. Возможность такая есть. Но вот как бы я сама торговала при большом депо - не знаю. На реале не пробовала.
Я пишу только о том, с чем сталкивалась сама и о чём имею чёткое представление.
И чтобы не быть голословной я продемонстрирую каким образом готовлюсь к торгам я.
Сразу хочу предупредить, что предоставленное видео записано наспех, не обработано и т.д… Технически я ещё не подготовилась к качественным видео.
Но… я над этим работаю.
Есссно, ошибки анализа я уже для себя "проработала".
А вот я сделала скрин прошлого периода: