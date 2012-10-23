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Преимущества теханализа с моей точки зрения

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Старый Сегодня, 03:10
#1
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Преимущества теханализа с моей точки зрения
С содержанием этой статьи, скорее всего не согласятся владельцы крупных депозитов. И, пожалуй, окажутся правы. В основе их торговли лежит фундаментальный анализ.

У меня никогда не было увесистого депо, поэтому я приверженец теханализа и вот почему.

Каждый из нас стремится заработать.

На маленьком депозите, хоть сколько процентов заработай, в суммарном выражении будет всегда мало.

Неоправданно ничтожны суммы по сравнению с затраченным здоровьем, временем на обучение и торги.

Выход один: торговать так, чтобы было много.

Каким образом достичь такого результата? Ничего другого, как скальпинг я для себя не придумала.

Различаю понятие скальпинга и пипсовки. И не раз об этом писала в инете.

Скальпинг предполагает максимально точное вырезание прибыли в течении торговой сессии, а пипсовка – бывшие, или не состоявшиеся скальперы с надорванной нервной системой)))

Они входят в рынок много раз, но не дожидаются профита, закрывая сделки раньше, довольствуясь кусочками от профитного пирога.

Но дело не в них. Отвлеклась несколько.


Так вот, внутридневной трейдер следит за выходом новостей для того, чтобы знать, когда ожидаются колебания на рынке, с возможным предсказанием волатильности, обеспеченной важностью новости.

Новости раскачивают рынок и дают импульс. А теханализ показывает когда, куда и на сколько пунктов будет это движение. До какого уровня дойдёт график, от какого оттолкнётся и куда пойдёт дальше. (В то время, как фундаментальный анализ определяет тренд на перспективу, не вписываясь выводами в границы одного торгового дня).

Безусловно, такая работа связана с большим напряжением. За один день чистая прибыль скальпера может составлять в среднем 50% от депо. Иной раз и 100% не проблема.

Ему помогают прогнозы, в основе которых лежит теханализ. И трейдеру абсолютно не важно, по какой причине это происходит. Значение имеет лишь куда, когда и сколько…


Думаете это нереально? Ошибаетесь. Грамотный теханализ и умелое использование индикаторов дают вам такую возможность.

Вполне закономерно может прозвучать вопрос о том, так, а почему же они тогда не обогащаются с такими тактиками и размерами дневной прибыли?

Предполагать можно разные варианты. К примеру, трейдеры обогащаются, но не хотят светиться (деньги любят тишину), не обогащаются, т.к. подобная тактика торговли сама по себе очень большая нагрузка и человек нуждается в восстановлении сил. Он торгует реже. Или от переутомления часто допускает ошибки…. Вполне возможно, что нашли инвесторов и торгуют очень осторожно.

Безусловно, торговать по прогнозам теханализа можно и с большим депозитом. Здесь спорить не буду. Возможность такая есть. Но вот как бы я сама торговала при большом депо - не знаю. На реале не пробовала.

Я пишу только о том, с чем сталкивалась сама и о чём имею чёткое представление.

И чтобы не быть голословной я продемонстрирую каким образом готовлюсь к торгам я.

Сразу хочу предупредить, что предоставленное видео записано наспех, не обработано и т.д… Технически я ещё не подготовилась к качественным видео.

Но… я над этим работаю.







Есссно, ошибки анализа я уже для себя "проработала".

А вот я сделала скрин прошлого периода:

__________________
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Последний раз редактировалось SwaNn; Сегодня в 03:25.
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