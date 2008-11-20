Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Venture Reinvest - venturereinvest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:03
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 613
Благодарностей: 48
КП: 0.213
Venture Reinvest - venturereinvest.com
Я не создатель/админ данного проекта.



Venture Reinvest

Среднепроцентный проект с бессрочным маркетингом. Вклады от 10 долларов под 1-2% в день. Прибыль начисляется ежедневно.
✈ Старт: 28.01.17
Маркетинг: 1-2% в день бессрочно
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: без ограничений
Принимает: Payeer, Perfect Money
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 5-3-1.5%
Техническая часть:
— H-SCRIPT
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
Посмотреть/Инвестировать: https://venturereinvest.com/?ref=VIPMonitor

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VIPMonitor на форуме  
Старый Сегодня, 23:08
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 148
Благодарностей: 21
КП: 0.000
Re: Venture Reinvest - venturereinvest.com
ОГОГО, сразу виден уровень исполнения)) очередной шлак от ВИПа
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
smile007 на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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