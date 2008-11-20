Venture Reinvest - venturereinvest.com

Я не создатель/админ данного проекта.
Venture Reinvest
Среднепроцентный проект с бессрочным маркетингом. Вклады от 10 долларов под 1-2% в день. Прибыль начисляется ежедневно.
✈ Старт: 28.01.17
Маркетинг: 1-2% в день бессрочно
Минимальный вклад: 10 USD
Максимальный вклад: без ограничений
Принимает: Payeer, Perfect Money
Тип выплат: инстант
Реф-программа: 5-3-1.5%
Техническая часть:
— H-SCRIPT
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
Посмотреть/Инвестировать: https://venturereinvest.com/?ref=VIPMonitor
Депозит: