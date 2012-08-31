CEO BTCC: биткоин справится со всеми вызовами

Одним из препятствий на пути массового принятия биткоина и его превращения в инвестиционный продукт мейнстрим-уровня часто называют не самую лучшую репутацию криптовалюты, подразумевая ее использование многочисленными хакерскими группировками и продавцами нелегальных товаров в даркнете.
CEO китайской биржи BTCC Бобби Ли, однако, напоминает, что все те «грехи», которые приписывают биткоину, точно таким же образом можно связать и с традиционными валютами вроде американского доллара.
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«Наркотики, киллеры, другие виды преступной деятельности – звучит так, словно речь идет об американском долларе. Он точно так же ассоциируется с наркотиками и черными деньгам, картелями и всем остальным. Безусловно, биткоин можно использовать для всего этого, но точно так же он может быть использован для многих хороших вещей. Это все пропагандистские штампы, не основанные на фактах», —
сказал Бобби Ли в интервью изданию International Business Times.
В поддержку своей точки зрения китайский предприниматель решил прибегнуть к метафоре:
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«Нож можно использовать в хороших целях – я использую его при приеме, когда ем, но его также могут использовать злоумышленники. Вопрос в том, что ты выбираешь. Можно попробовать запретить все ножи и огнестрельное оружие, но это не решит проблему убийств».
Именно по этой причине, говорит Бобби Ли, биткоин сам по себе не является причиной наркоторговли, как не является ей и доллар. По мнению предпринимателя, более важным будет сосредоточиться на правильном дискурсе: ценностях, которые биткоин дает обществу.
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«Я думаю, правда восторжествует. И искренне верю, что биткоин обладает огромными функциональными возможностями и будет признан благодаря тем ценностям, которые дает обществу, а не его использованию в преступных целях», —
сказал глава BTCC.
В последние недели китайские биткоин-биржи, включая BTCC, попали под пристальное внимание главного финансового регулятора страны, что привело к снижению курса биткоина и сокращению торговых объемов. Тем не менее, Бобби Ли считает, что криптовалюта справится и с этим вызовами.
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«Биткоин активно использовался для трейдинга в Китае еще четыре года назад. Глядя в будущее, я думаю, он будет привлекать внимание во всем мире – начиная от Индии, где избавились от 84% банкнот, до Венесуэлы с ее гиперинфляцией», —
добавил он.