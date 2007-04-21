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На дальневосточной таможне «застряли» более 700 иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС На таможне Дальнего Востока задержаны около 770 иномарок, ввезённых в начале года и не оснащённых системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.







В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности транспортных средств» с 1 января 2017 года любой автомобиль, ввозимый на территорию России, должен быть оснащён модулем вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС с кнопкой SOS. В противном случае владелец машины не получит паспорт транспортного средства (ПТС).



«С начала года оформлено 1 217 автомобилей, это значит, что товарищи заплатили платежи и хотели бы их забрать. Но забрали машины только 448, на которые были выписаны ПТС», — цитирует «Интерфакс» слова начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина.



Глава таможни отметил, что владельцы забранных машин предоставили свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), которые были выписаны до 31 декабря 2016 года. По поводу законности выдачи этих документов идёт проверка. Остальные машины находятся на складах.



«На складах ещё находятся 769 машин, на которые не подавали декларации. Какова их судьба, трудно сказать. Будет нормально оформлена СБКТС — значит, да, будут установлены кнопки (ЭРА-ГЛОНАСС,- ВЭ) — значит, да»,- отметил господин Ладыгин.



Места на складах пока достаточно, однако «если ситуация в дальнейшем сохранится — владельцы не будут забирать ввезённые машины, то в будущем проблемы могут возникнуть», сообщила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Дальневосточного таможенного управления Полина Стецуренко.



Можно ли ездить без ГЛОНАСС?



С 1 января 2017 года Технический регламент Таможенного союза требует обязательной установки ГЛОНАСС только на новые автомобили, которые получают Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). На легковых автомобилях ГЛОНАСС будет оповещать спасателей о ДТП автоматически, на коммерческой технике (грузовики, автобусы, тракторы и пр.) достаточно ручного вызова, осуществляемого при помощи кнопки.



ОТТС — это сертификат, который разрешает производить, ввозить и регистрировать новые транспортные средства на территории РФ и Таможенного союза.



Однако, если срок действия ОТТС ещё не истёк (он выдаётся на 3 года), то машины могут продаваться и без блока ЭРА-ГЛОНАСС, поясняет сайт «Общественный контроль». И тем более не требуется устанавливать этот блок на автомобили, находящиеся в эксплуатации или продающиеся на вторичном рынке.



Ввоз через таможню иномарок без ГЛОНАСС с 1 января запрещён. Таможня просто не выдаст ПТС, если в СБКТС не указано наличие системы. Однако, если владелец успел оформить СБКТС в прошлом году, то машину на таможне пропустят и выдадут ей ПТС даже при отсутствии системы ЭРЫ-ГЛОНАСС. Без установки ГЛОНАСС могут пересекать границу России иномарки, не подлежащие растаможке.



Житель Дальнего Востока запустил на сайте Change.org электронную петицию против обязательной установки в 2017 году системы ЭРА-ГЛОНАСС на новых автомобилях. «Система просто не будет работать: да, почти 100% федеральных дорог покрыты сотовой связью, но ДТП случаются и там, где никакой связи нет; при поездке на транспортном средстве за пределы РФ система работает не на всей территории Европы и странах Таможенного союза (Республика Беларусь и Казахстан)», — говорится на сайте петиции.



По его мнению, ГЛОНАСС-ЭРА будет искусственно сдерживать конкуренцию, при этом внутренний российский рынок получит преимущество. На данный момент петицию подписали 4 027 человек.



Оригинал публикации: The Epoch Times В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности транспортных средств» с 1 января 2017 года любой автомобиль, ввозимый на территорию России, должен быть оснащён модулем вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС с кнопкой SOS. В противном случае владелец машины не получит паспорт транспортного средства (ПТС).«С начала года оформлено 1 217 автомобилей, это значит, что товарищи заплатили платежи и хотели бы их забрать. Но забрали машины только 448, на которые были выписаны ПТС», — цитирует «Интерфакс» слова начальника Дальневосточного таможенного управления Юрия Ладыгина.Глава таможни отметил, что владельцы забранных машин предоставили свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), которые были выписаны до 31 декабря 2016 года. По поводу законности выдачи этих документов идёт проверка. Остальные машины находятся на складах.«На складах ещё находятся 769 машин, на которые не подавали декларации. Какова их судьба, трудно сказать. Будет нормально оформлена СБКТС — значит, да, будут установлены кнопки (ЭРА-ГЛОНАСС,- ВЭ) — значит, да»,- отметил господин Ладыгин.Места на складах пока достаточно, однако «если ситуация в дальнейшем сохранится — владельцы не будут забирать ввезённые машины, то в будущем проблемы могут возникнуть», сообщила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Дальневосточного таможенного управления Полина Стецуренко.Можно ли ездить без ГЛОНАСС?С 1 января 2017 года Технический регламент Таможенного союза требует обязательной установки ГЛОНАСС только на новые автомобили, которые получают Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). На легковых автомобилях ГЛОНАСС будет оповещать спасателей о ДТП автоматически, на коммерческой технике (грузовики, автобусы, тракторы и пр.) достаточно ручного вызова, осуществляемого при помощи кнопки.ОТТС — это сертификат, который разрешает производить, ввозить и регистрировать новые транспортные средства на территории РФ и Таможенного союза.Однако, если срок действия ОТТС ещё не истёк (он выдаётся на 3 года), то машины могут продаваться и без блока ЭРА-ГЛОНАСС, поясняет сайт «Общественный контроль». И тем более не требуется устанавливать этот блок на автомобили, находящиеся в эксплуатации или продающиеся на вторичном рынке.Ввоз через таможню иномарок без ГЛОНАСС с 1 января запрещён. Таможня просто не выдаст ПТС, если в СБКТС не указано наличие системы. Однако, если владелец успел оформить СБКТС в прошлом году, то машину на таможне пропустят и выдадут ей ПТС даже при отсутствии системы ЭРЫ-ГЛОНАСС. Без установки ГЛОНАСС могут пересекать границу России иномарки, не подлежащие растаможке.Житель Дальнего Востока запустил на сайте Change.org электронную петицию против обязательной установки в 2017 году системы ЭРА-ГЛОНАСС на новых автомобилях. «Система просто не будет работать: да, почти 100% федеральных дорог покрыты сотовой связью, но ДТП случаются и там, где никакой связи нет; при поездке на транспортном средстве за пределы РФ система работает не на всей территории Европы и странах Таможенного союза (Республика Беларусь и Казахстан)», — говорится на сайте петиции.По его мнению, ГЛОНАСС-ЭРА будет искусственно сдерживать конкуренцию, при этом внутренний российский рынок получит преимущество. На данный момент петицию подписали 4 027 человек.Оригинал публикации: The Epoch Times

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