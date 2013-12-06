Большинство украинских пользователей считают, что альтернатива Приватбанку есть

Как свидетельствует опрос, в котором приняли участие более 3700 пользователей, украинцы, по-прежнему, доверяют государственным банкам, а также тем, в которых задействован иностранный капитал.
Цель опроса, который проводился на портале OpinionFirst, было выяснить есть ли в Украине банки, которые могли бы составить достойную конкуренцию Приватбанку в популярности среди клиентов по уровню сервиса, есть ли банки достойные доверия людей и насколько актуальна проблема поиска альтернативы.
В опросе были заняты пользователи из разных регионов и по его результату можно прийти к выводу, что клиенты склоняются в пользу банков с иностранным капиталом и государственных банков. На первом месте рейтинга оказался банк с государственной частью Укргазбанк и банк Райффайзен Банк Аваль, у которого 96,18 % уставного капитала – это иностранный капитал, за эти банки отдали свои голоса 24% респондентов. На третьем месте Ощадбанк, за который отдали голоса 16% опрошенных пользователей, а на четвертом, с результатом в 10% также один из десятки крупнейших в Украине банков – УкрСиббанк.
Остальные банки, которые тоже были в перечне опроса набрали на порядок меньше голосов и сильно отстали от четверки лидеров. При этом стоит отметить, что 7% опрошенных категорически не видят альтернативы Приватбанку, как по количеству банкоматов и отделений так и по качеству сервиса. Особенное много комментариев пользователи посвятили интернет-банкингу и большинство выразили мнение, что по данному пункту соперничать с Приватбанком в Украине пока не может ни один другой банк.
Необходимо также упомянуть, что сайт который проводил опрос – это независимая платформа, посвященная электронной демократии, созданная в прошлом году при поддержке фонда DemocracyFirst. На портале можно постоянно видеть онлайн петиции по злободневным вопросам, обсуждения насущных общественных проблем и опросы для выявления мнения и умонастроений по актуальным вопросам.
Специально для mmgp
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