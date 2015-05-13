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JW Capital приобрел цветочный стартап Eco Flower

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JW Capital приобрел цветочный стартап Eco Flower



Американская инвестиционная компания JW Capital, которая ориентируется на компаниях быстрого роста, успешно приобрела цветочный стартап Eco Flower, расположенный в Огден (штат Юта, США). Сумму сделки не разглашает ни одна сторона.

Основатели фонда JW Capital, Райан Вествуд и Тревис Джонсон заинтересовались идеей Eco Flower и теперь посредством приобретения ускорят рост стартапа, в то время как основатель Eco Flower Миген Боумен больше не будет не будет главой компании.

Созданный еще в 2014 году Eco Flower , Мигеном Боуменом и Джоном Аллардом (сейчас генеральный директор), занимаются продаже свадебных букетов, композиций из цветков и другие экспозиции домашнего декора, изготовленные из переработанных экологически чистых материалов, а именно: дерево, бумага, сосновые шишки, старинные броши и другая женская бижутерия, а также зерновые отходы в виде шелухи (к примеру кукурузной) и семена сорных растений. Ставка у Eco Flower идет именно на экологичность продукции, а JW Capital видит большой потенциал у такого цветочного бизнеса.


Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
венчурные инвесторы, новости, привлечение инвестиций, стартап
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