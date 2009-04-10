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Норвежская крона (NOK) и ее кроссы
Норвегия — крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе, поэтому у кроны прямая корреляция со стоимостью этого сырья. Это одна из самых сильных европейских валют.
Интересно торговать кроссы кроны с еврой или фунтом, когда ожидается их движение в разные стороны. В таких ситуациях на кроссах можно заработать значительно больше, чем в парах доллара с европейскими валютами.
Свопы по кроне - положительные, что тоже можно учитывать при расчете торговой стратегии.
В этой теме опубликовываем свои прогнозы по норвежской кроне.
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