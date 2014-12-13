В Польше для украинцев увеличили зарплаты

В январе 2017 года в Польше увеличили заработную плату для украинцев. Теперь один рабочий час будет считаться по 13 злотых либо 89 гривен, а за полный рабочий день украинец будет получать 712 гривен, - сообщает Эльжбета Рафальская, польский министр труда и соцполитики.
“Сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая свидетельствует только нехватке рабочей силы в Польше”, – заявила министр.
В конце 2016 года значительно поменялась ситуация с выездом украинцев. Если раньше украинцы ездили работать по одному, а теперь приезжают семьёй. Женщины работают поварами, прислугами, медсестрами. Мужчины приезжают работать на стройку, на заводы, либо вовсе занимаются тепличными работами.
“Сейчас в Варшаве получаю более 15 000 грн. Стаж уже более 7 лет. К украинцам отношение кардинально поменялось, теперь их стали уважать. За 15 000 грн. я имею возможность снять хорошую квартиру и неплохо одеться. В Украину родственникам отправлял по 5 000 гривен. Буквально недавно супруга и дочка переехала в Варшаву. Супругу трудоустроил официанткой в ресторан, а дочку устроили в украинскоязычную гимназию”, – сообщил С. Сикорский, работающий в польских теплицах.
Тем, кто владеет польским языком, найти работу в разы легче и по зарплате будет куда больше. В Польше очень любят украинских дипломированных медиков, преподавателей, технологов и инженеров. Численность украинцев, которые работают на территории Польши увеличилось в среднем на 30%. На сегодняшний день украинцев уже более 1 миллиона. В 2015 году более 100 000 украинцев обрели разрешение на въезд. Почему именно Польша? Потому что здесь облегчённая визовая процедура, много рабочих мест и относительно высокая зарплата.
Специально для MMGP.RU
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