Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,741 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Польше для украинцев увеличили зарплаты

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:24
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 12,636
Благодарностей: 1,066
КП: 0.121
В Польше для украинцев увеличили зарплаты

В январе 2017 года в Польше увеличили заработную плату для украинцев. Теперь один рабочий час будет считаться по 13 злотых либо 89 гривен, а за полный рабочий день украинец будет получать 712 гривен, - сообщает Эльжбета Рафальская, польский министр труда и соцполитики.
“Сейчас мы наблюдаем ситуацию, которая свидетельствует только нехватке рабочей силы в Польше”, – заявила министр.
В конце 2016 года значительно поменялась ситуация с выездом украинцев. Если раньше украинцы ездили работать по одному, а теперь приезжают семьёй. Женщины работают поварами, прислугами, медсестрами. Мужчины приезжают работать на стройку, на заводы, либо вовсе занимаются тепличными работами.

“Сейчас в Варшаве получаю более 15 000 грн. Стаж уже более 7 лет. К украинцам отношение кардинально поменялось, теперь их стали уважать. За 15 000 грн. я имею возможность снять хорошую квартиру и неплохо одеться. В Украину родственникам отправлял по 5 000 гривен. Буквально недавно супруга и дочка переехала в Варшаву. Супругу трудоустроил официанткой в ресторан, а дочку устроили в украинскоязычную гимназию”, – сообщил С. Сикорский, работающий в польских теплицах.
Тем, кто владеет польским языком, найти работу в разы легче и по зарплате будет куда больше. В Польше очень любят украинских дипломированных медиков, преподавателей, технологов и инженеров. Численность украинцев, которые работают на территории Польши увеличилось в среднем на 30%. На сегодняшний день украинцев уже более 1 миллиона. В 2015 году более 100 000 украинцев обрели разрешение на въезд. Почему именно Польша? Потому что здесь облегчённая визовая процедура, много рабочих мест и относительно высокая зарплата.

Специально для MMGP.RU
Уникальность eTXT
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки и страховки на HyipStat.top|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
|Обзор партизана Criaton.com! |Bestinvestor.ru - Подскажет как правильно инвестировать и получить максимальную прибыль!
Alcest на форуме  
Ответить
Метки
новости, оплата, украина, финансы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Недвижимость в Польше пользуется наибольшей популярностью среди украинцев и немцев Oliver Frank Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.11.2016 16:38
Госстат подсчитал зарплаты украинцев VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 3 30.05.2016 17:59
Реальные зарплаты украинцев сократились почти на четверть Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.04.2015 22:18
За год реальные зарплаты украинцев уменьшилась на 18% Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 12 29.03.2015 17:17
Украинцев активнее нанимают на пониженные зарплаты Alex356 Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.12.2014 10:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар chu
Тинькофф Банк запускает финансовый супермаркет
От chu в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Xatik
Сhina-invest - china-invest.biz
От Xatik в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Rain1
Пять фриланс-профессий выиграющих с приходом Биткойна
От Rain1 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Гаагский суд приговорил Россию выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа
От horton в разделе «Политика и экономика»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар VESTAXXX
Как будет выглядеть промышленность Украины в 2025 году
От VESTAXXX в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube