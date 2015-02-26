Межбанковское кредитование. Кредит проблемному банку!

Приветствую Вас, уважаемые форумчане.
Помогу с получением крупного кредита практически любому банку в РФ.
Главное условие - наличие лицензии и уставный капитал БОЛЕЕ минимальных 300 млн. рублей.
На данный момент максимально возможная сумма кредитования ограничивается 30 млрд. рублей, НО в среднем, конечно, суммы несколько ниже.
Сроки сделки от 10 до 20 рабочих дней.
Комиссионные посредникам готов также обсуждать!
За конкретикой и с деловыми предложениями прошу обращаться в ЛС или на почту. Праздно поболтать не настроен.
loanshark@tutanota.com
С уважением.