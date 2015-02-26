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Межбанковское кредитование. Кредит проблемному банку!

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Вся банковская деятельность: банковские счета, мультивалютные вклады, денежные переводы, кредиты (потребительский, автокредит, ипотека), интернет-банкинг, тарифы, драгоценные металлы, валюты мира и др.
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Старый Сегодня, 20:55
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Межбанковское кредитование. Кредит проблемному банку!
Приветствую Вас, уважаемые форумчане.
Помогу с получением крупного кредита практически любому банку в РФ.
Главное условие - наличие лицензии и уставный капитал БОЛЕЕ минимальных 300 млн. рублей.
На данный момент максимально возможная сумма кредитования ограничивается 30 млрд. рублей, НО в среднем, конечно, суммы несколько ниже.
Сроки сделки от 10 до 20 рабочих дней.

Комиссионные посредникам готов также обсуждать!
За конкретикой и с деловыми предложениями прошу обращаться в ЛС или на почту. Праздно поболтать не настроен.
loanshark@tutanota.com

С уважением.
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loanshark777 на форуме  
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