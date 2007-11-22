Помогите выбрать CRM для бизнеса

Как открыть свой бизнес в интернете? Например, Интернет-магазин или Финансовый сервис. С чего начать? Каким бизнесом заняться в интернете? Все вопросы и ответы здесь.
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Помогите выбрать CRM для небольшой фирмы. Пробовал бесплатные тарифы у Мегаплана и Битрикс24. Мегаплан, в принципе, понравился - не против платить, но, может, есть подводные камни? А может для небольшой компании (у нас сувенирное производство) стоит рассматривать вообще другой продукт?