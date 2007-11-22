Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Помогите выбрать CRM для бизнеса

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Как открыть свой бизнес в интернете? Например, Интернет-магазин или Финансовый сервис. С чего начать? Каким бизнесом заняться в интернете? Все вопросы и ответы здесь. Любые вопросы от новичков и специалистов. Бизнес идеи. Подбор персонала
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Старый Сегодня, 20:47
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 05.09.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Помогите выбрать CRM для бизнеса
Помогите выбрать CRM для небольшой фирмы. Пробовал бесплатные тарифы у Мегаплана и Битрикс24. Мегаплан, в принципе, понравился - не против платить, но, может, есть подводные камни? А может для небольшой компании (у нас сувенирное производство) стоит рассматривать вообще другой продукт?
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AndrewDmi вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:44
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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