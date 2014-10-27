Richmondberks.com - рефбек 12% от вклада

Richmond Berks
Обсуждение проекта тут - http://mmgp.ru/showthread.php?t=483076
Предлагаю рефбек 12% от депозита на любой вклад не зависимо от его размера.
Условия получения реферального возврата:
1.
Вы должны быть моим рефералом. Регистрация по моей реферальной ссылке
. *
ВНИМАНИЕ!
2.
- При регистрации должно писать Your upline: ivanyk1983@гмаил.com
(Если вы увидите другой емеил, значит вы регистрируетесь не по моей ссылке, а следовательно рефбека не будет)
- Рефбек выплачиваю только на Perfect Money | Payeer | Advanced Cash
После регистрации и внесении депозита оставьте заявку
на рефбек в этой теме или свяжитесь со мной посредством личных сообщений на форуме.
3.
В заявке укажите данные связанные с вашим депозитом:
4. Обязательно отпишитесь
- ваш логин или емеил
- сумма депозита
- платежная система
- реквизиты для получения рефбека
в этой теме о получении рефбека. Если вы не выполните данное условие, то в повторном реферальном возврате вам будет отказано.
5.
Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада. Последующие запросы обрабатываться не будут.
6.
Выплата рефбека будет осуществлена в течении 48 часов и только в том случае если я получу его от проекта.
life hack - как получить больше
В проекте есть бонусные задания, по типу "заполнить профиль" / "поделиться ссылкой" итд, за выполнения всех заданий можно получить ~ 110$ на бонусный счет, с которого каждый день будет капать 0,05%
НО!
можно написать в тех поддержку и обменять 100 бонусов на промокод в +15% при пополнении
Таким образом, пополняя счет на 100$ вы получите 115$ на депозит и 12$ (12%) рефбека от меня.