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Richmondberks.com - рефбек 12% от вклада

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:44
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Старый Сегодня, 20:36
#1
Премиум
 
Аватар Юрий Юров
 
Имя: Юра
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Киев - Днепр
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2014
Сообщений: 3,989
Благодарностей: 3,749
КП: 0.350
Richmondberks.com - рефбек 12% от вклада


Richmond Berks

Обсуждение проекта тут - http://mmgp.ru/showthread.php?t=483076

Предлагаю рефбек 12% от депозита на любой вклад не зависимо от его размера.

Условия получения реферального возврата:

1. Вы должны быть моим рефералом. Регистрация по моей реферальной ссылке. *

ВНИМАНИЕ!
  • При регистрации должно писать Your upline: ivanyk1983@гмаил.com
    (Если вы увидите другой емеил, значит вы регистрируетесь не по моей ссылке, а следовательно рефбека не будет)
  • Рефбек выплачиваю только на Perfect Money | Payeer | Advanced Cash

2. После регистрации и внесении депозита оставьте заявку на рефбек в этой теме или свяжитесь со мной посредством личных сообщений на форуме.

3. В заявке укажите данные связанные с вашим депозитом:
  • ваш логин или емеил
  • сумма депозита
  • платежная система
  • реквизиты для получения рефбека

4. Обязательно отпишитесь в этой теме о получении рефбека. Если вы не выполните данное условие, то в повторном реферальном возврате вам будет отказано.

5. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада. Последующие запросы обрабатываться не будут.

6. Выплата рефбека будет осуществлена в течении 48 часов и только в том случае если я получу его от проекта.

life hack - как получить больше

В проекте есть бонусные задания, по типу "заполнить профиль" / "поделиться ссылкой" итд, за выполнения всех заданий можно получить ~ 110$ на бонусный счет, с которого каждый день будет капать 0,05%
НО! можно написать в тех поддержку и обменять 100 бонусов на промокод в +15% при пополнении

Таким образом, пополняя счет на 100$ вы получите 115$ на депозит и 12$ (12%) рефбека от меня.
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Последний раз редактировалось Юрий Юров; Сегодня в 20:40.
Юрий Юров на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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